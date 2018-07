La polémica que enfrenta el rescatista de los niños en Tailandia

Los tuits ya fueron borrados, pero no sin que antes decenas de miles de personas leyeran el comentario del empresario tecnológico Elon Musk.

Musk llamó a Vern Unsworth -el buzo británico que ayudó a rescatar a los 12 niños de una cueva en Tailandia- "pedófilo".

El comentario surgió después de que Unsworth, quien es uno de los más conocidos rescatistas de cuevas en el mundo, ridiculizara el minisubmarino construido por Musk para ayudar en los esfuerzos de rescate y dijera que éste era "un truco publicitario".

El buzo británico declaró el lunes que estaba considerando demandar a Musk.

Vern Unsworth, que está basado en Tailandia, conoce detalladamente el complejo de cuevas donde quedaron atrapados los niños (Foto: AFP)

"Creo que me llamó pedófilo", le dijo a la cadena australiana Channel 7. "Pienso que la gente se dará cuenta del tipo de persona que (Musk) es".

Y cuando se le preguntó si consideraría presentar una demanda contra Musk, respondió: "sí, esto no ha terminado".

Todo empezó con el submarino de tamaño infantil que el ejecutivo de Tesla llevó a la cueva la semana pasada en un intento por ayudar en la misión de rescate.

Musk y su equipo fabricaron y llevaron a Tailandia una cápsula submarina, pero los rescatistas la descartaron (Foto: ELON MUSK/TWITTER)

En una entrevista Unsworth declaró que el submarino "no tenía absolutamente ninguna posibilidad de funcionar".

Unsworth, que está basado en Tailandia, conoce detalladamente el complejo de cuevas donde quedaron atrapados los niños, y muchos consideran que ese conocimiento jugó un papel fundamental en la misión de rescate.

Además, ayudó a reunir a algunos de los más importantes buzos rescatistas del mundo para que participaran en el operativo.

Pero después del comentario de Unsworth, Musk, que de forma regular se enfrenta a sus críticos en Twitter, publicó una respuesta para Unsworth en la que, sin usar su nombre, lo llamó "el expatriado británico que vive en Tailandia".

Agregó que haría un video mostrando que el minisubmarino podía llegar a la profundidad de la cueva "sin problemas". Y dijo: "Lo siento pedófilo, pero realmente tú lo pediste".

Cuando varias personas lo desafiaron por su comentario, Musk no dio marcha atrás.

Después borró los tuits -que ya habían sido enviados a sus más de 22 millones de seguidores- y ahora debe responder públicamente a la indignación que causó.

La BBC contactó a Musk vía su compañía Tesla para obtener un comentario, sin éxito.

Thai Cave Rescue: British diver Vern Unsworth has told 7 News' @MyleeHogan that he's considering legal action after being referred to as 'pedo guy' by @elonmusk. "It's not finished...I believe he's called me a 'paedophile'...I think people realise what sort of guy he is." #7News pic.twitter.com/jzVUAtraun