Píldora anticonceptiva: ¿es bueno para la salud tomarla todos los días?

No son pocas las mujeres que deciden tomar la píldora anticonceptiva todos los días del mes, sin el descanso que normalmente prescriben los médicos.

De esta manera, evitan la menstruación y los fuertes dolores que a menudo vienen con ella.

Los profesionales de la salud, sin embargo, advierten que si bien algunas pueden intentar este mecanismo de manera segura, es algo que no a todas les hace bien.

El consenso de los profesionales es que cada caso es distinto, de manera que cada mujer debe consultar con su médico sobre qué método anticonceptivo es mejor para ella.

Aquí te contamos cuán perjudicial o beneficioso puede ser ingerir "la píldora" todos los días del mes, sin el habitual receso de una semana.

¿Se debe tomar todos los días?

La píldora solo funciona bien como anticonceptivo si se toma de la manera recomendada.

Se considera que la mujer "omitió una píldora" si la toma más de 24 horas después de la hora a la que debía hacerlo, aunque esto varía en el caso de aquellas que solo contienen progesterona.

Algunas marcas contienen 28 tabletas, de las cuales 21 son reales y siete son inactivas. Esto facilita las cosas para quienes las consumen, ya que evita los olvidos que traen las interrupciones entre un paquete y otro.

Eso sí, es probable que aún de esta manera se presente el sangrado menstrual cada mes.

La efectividad de la píldora anticonceptiva se ubica por encima del 99%, si se toma correctamente. Foto: GETTY IMAGES

La Facultad de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (FSRH, por sus siglas en inglés) de Londres asegura que algunas mujeres pueden tomar paquetes de 21 píldoras de forma continua, abandonando por completo el receso de siete días.

Profesionales del centro sugieren que los descansos de siete días no reportan beneficios para la salud y que es seguro para algunas tomar menos de siete días de receso o ningún receso, si desean evitar sangrados y cólicos mensuales.

Esto también podría hacer que sea más fácil para las mujeres tomarlas sin olvidar una píldora y reducir así el riesgo de un embarazo no deseado.

"La toma de pastillas a menudo no es perfecta. El momento más peligroso para obviar una es al principio y al final de un intervalo sin tomarlas", comenta la doctora Diana Mansour, portavoz de la FSRH,

¿Es beneficioso tomar un receso?

La doctora Jane Dixon, de la FSRH, le comenta a la BBC que muchas mujeres siguen el patrón de tomar la píldora tres semanas sí y una no porque cuando menstrúan eso les da cierta seguridad de que no están embarazadas.

Muchas mujeres sufren efectos secundarios durante la semana en que no toman la píldora. Foto: GETTY IMAGES

Sin embargo, Dixon explica que el sangrado en realidad no ofrece ninguna garantía en ese sentido, sino que es solo una reacción por no tener los químicos de la pastilla en el organismo.

"No hay acumulación de sangre menstrual si omites el descanso. De hecho, para muchas mujeres no es conveniente tener un sangrado mensual, si no lo necesitan", argumenta.

"Además, es conocido que muchas sufren efectos secundarios durante esa semana, como dolores de cabeza y cambios de humor".

¿Cuán riesgoso es tomar la píldora?

La píldora puede causar algunos efectos secundarios y no ofrece ninguna protección contra las infecciones de transmisión sexual.

Su uso se ha vinculado con algunas afecciones graves a la salud como los coágulos de sangre y el cáncer de mama, aunque el riesgo de que esto ocurra es pequeño.

"Todas somos diferentes: no hay un método anticonceptivo que sea el 'ideal', por lo que es realmente importante que las mujeres tengan opciones", asegura la doctora Sarah Hardman, también de la FSRH.

"Las mujeres deben saber que la anticoncepción hormonal combinada ha tenido un pequeño aumento en algunos de los riesgos a la salud, por lo que no es adecuada para todas".

Las mujeres embarazadas no deben tomar la píldora. Foto: GETTY IMAGES

Por ejemplo, la píldora combinada no es recomendable para mujeres mayores de 35 años que fuman o aquellas con ciertas afecciones médicas. Las embarazadas no debe tomarla.

¿En qué consiste la píldora?

La píldora anticonceptiva oral combinada, generalmente llamada "la píldora", contiene hormonas que pueden prevenir el embarazo, al impedir que la persona que las toma libere óvulos de los ovarios.

Cuando se toma correctamente, su efectividad supera el 99% (menos de una de cada 100 mujeres que la usan quedará embarazada en un año), pero tiene una efectividad de alrededor del 91% con base en el "uso típico".

Existen muchas marcas diferentes, pero los paquetes que se toman con más frecuencia contienen 21 tabletas que deben tomarse una al día, durante tres semanas.

Saltarse un día pone en riesgo su efectividad. Foto: GETTY IMAGES

Por lo general se deja de tomar la última semana del mes. Es entonces cuando la mujer generalmente menstrúa.

Algunas mujeres no pueden tomar anticonceptivos que contenganestrógenos. En ese caso, se toma la píldora que solo contiene progesterona, conocida como "la minipíldora".

La minipíldora se toma diariamente, sin interrupciones.

Hay algunos elementos que pueden reducir la efectividad de este tratamiento. Entre ellos: tomarla más de 24 horas después de la hora señalada, vomitar dentro de las dos horas de haberla tomado o estar ingiriendo ciertos medicamentos al mismo tiempo.