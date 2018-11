Peligros a los que se enfrentan los hombres que se engrosan el pene

Abdul Hasan, de 27 años, es un cliente recurrente de los rellenos para pene.

Esta vez está pasando por el procedimiento como un regalo sorpresa para su novia. Ha estado con ella 8 años, pero dice que todavía le preocupa si puede complacerla sexualmente.

La última vez que se inyectó para rellenárserlo, ella estaba "100%" sorprendida", le contó al programa de Victoria Derbyshire, de la BBC.

"Así que pensé: una vez más no puede hacer daño. Me hace feliz por alguna razón", agregó.

El relleno del pene es un líquido, generalmente ácido hialurónico, que se inyecta en el tejido blando debajo de la piel que cubre al órgano.

Es un procedimiento no quirúrgico y se puede realizar en cuestión de horas en una clínica especializada a un costo de alrededor de US$4.000.

Está diseñado para aumentar la circunferencia del pene en estado flácido, generalmente de uno o dos centímetros de diámetro, dependiendo de la cantidad inyectada, y dura alrededor de 18 meses.

Sin embargo es un procedimientos poco regulado.

El doctor Asif Muneer dice que los médicos británicos tienen cada vez más casos de complicaciones por el relleno de penes. (Foto: BBC Mundo)

Asif Muneer, de la Asociación Británica de Cirujanos Urológicos, dice que él trata de convencer a los interesados de que no se sometan a ello.

"Todos estos procedimientos de ensanchamiento son principalmente para aumentar su circunferencia flácida, y no tendrá ningún beneficio en su longitud una vez erecto, por lo que no mejorará las cosas", dice Muneer.

"Si acaso, podría llevar a complicaciones que afectarán su función sexual más adelante", advierte.

Las razones de Abdul

Para Abdul, la baja autoestima también fue una razón para querer un relleno de 10 mililitros.

El suyo se encuentra dentro del rango considerado normal para la longitud y la circunferencia de un pene, pero dice que todavía se siente "un poco avergonzado" cuando otros hombres caminan sin ropa por los vestidores de su gimnasio.

La primera vez que se lo rellenó, dice, lo hizo sentir mucho más cómodo, aunque admite que le habían "asustado" las posibles complicaciones.

Abdul Hasan dice que el relleno de su pene lo hizo sentir "como un hombre nuevo". (Foto: BBC Mundo)

"Lo hice, y mi confianza volvió a crecer. Ya no tienes nada que ocultar", explica Abdul.

Y en un par de días también se sintió mejor consigo mismo en situaciones sociales.

"Era una persona diferente. Si veía a un grupo de personas, me acercaba a ellos fácilmente", cuenta.

El mito del pene grande

Un estudio realizado en 2015 por King's College London y el Servicio Nacional de Salud británico analizó la longitud y la circunferencia del pene de más de 15.000 hombres en todo el mundo.

El promedio, medido profesionalmente, resultó ser de 13 cm cuando estaba erecto.

Solo el 5% tenía más de 16 cm, mientras que solo el 0.14% tenía lo que se conoce como un micro pene, definido como menos de 8 cm cuando está erecto.

En cuanto al grosor, el pene flácido promedio tiene 9 cm de circunferencia y 11,6 cuando está erecto.

Dos de los grupos más grandes de cirugía estética para la salud sexual masculina de Reino Unido dijeron en el programa de Victoria Derbyshire que han visto un gran aumento en las consultas sobre este procedimiento.

Moorgate Aesthetics y Androfill dicen que ahora tienen alrededor de 700 consultas al mes, en comparación con las menos de 10 al mes, hace tres años.

También dicen que han visto 20 veces más procedimientos, con más de 130 por mes.

Los riesgos

Mientras que las clínicas como la que visitó Abdul utilizan líquidos médicos aprobados, aplicados por médicos capacitados, los expertos están preocupados por el aumento de los rellenos no aprobados.

Muneer dice que muchos hombres que se autoinyectan sus propios rellenos utilizan cosas como vaselina, varios aceites y silicona, sin ser conscientes de las posibles complicaciones.

Abdul Hasan acudió a una clínica, pero los médicos han encontrado que muchos hombres tratan de rellenar su pene por cuenta propia. (Foto: BBC Mundo)

Muchos tienen que ir a ver a los médicos unos días después, explica, pues requieren tratamiento para infecciones.

"Luego debemos programar una cirugía para eliminar cualquier tejido muerto, o eliminar algo del relleno. La mayoría de las veces, tenemos que quitar toda la piel del eje del pene y usar piel de otra parte del cuerpo", dice el Dr. Muneer.

Midiendo la diferencia

Se dirige a la clínica para su primer tratamiento Stuart Price.

Dice que todos los hombres tendrían un pene más grande si pudieran.

Stuart perdió recientemente 50 kg de peso y dice que esto ha causado cambios en su cuerpo y exceso de piel.

"No creo que realmente lo necesite, pero me daría un poco más de confianza", dice. "Me sentiría un poco mejor si el mío fuera un poco más grande".

El hombre de 36 años originalmente estaba buscando un trasplante de cabello cuando vio el anuncio de rellenos para el pene, y le gustó la idea de una opción no quirúrgica.

Stuart eligió 15 ml de ácido hialurónico, comúnmente utilizado para aplanar las arrugas faciales.

Este es el máximo que ofrece la clínica.

Carys no sabe si es lo mejor para Stuart, pero el hombre optó por continuar con el tratamiento. (Foto: BBC Mundo)

La novia de Stuart, Carys, admite que está "preocupada de que sea demasiado grande", aunque los rellenos se pueden eliminar si el paciente lo desea.

Y una hora después el procedimiento ha sido completado y es hora de medir la diferencia.

"Me siento mucho más grande. Me siento realmente feliz", dice Stuart, pues su circunferencia ha pasado de medir 12,5 a 15 cm.

Mientras que en el caso de Abdul el cambió es de 10 cm a 11.5 cm.

Los médicos aconsejan a los hombres que esperen cuatro semanas antes de volver a tener relaciones sexuales, algo que Abdul promete hacer.

"Realmente no quieres complicaciones con este tipo de cosas, especialmente con tus partes privadas", admite.