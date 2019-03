“Mi padre me vendió por sexo cuando tenía 11 años”

Kayti tenía 8 años de edad cuando su padre la violó por primera vez y a los 11 años cuando la empezó a prostituir. Luego de casi 20 años de abuso, pudo contactarse con una organización que la ayudó a salir de esa situación.

"Fui criada en una casa muy caótica, con un padre severamente abusivo. A los 8 años, me violó por primera vez. De alguna manera me estaba preparando para lo que venía después. Entonces a los 11 años me prostituyó".

Revela que tiene una hermana menor que nunca fue tratada de esa manera. Kayti había sido amenazada por su padre con hacerle daño a su hermana si alguna vez le contaba a alguien lo que hacía.

"Esa es la razón por la cual permanecí en silencio. Iba a la escuela, al médico, pasaba tiempo con mis amigos. Los fines de semana iba a patinar sobre hielo. Nadie sabía nada, aprendí a vivir con ello", relató.

Explica que su padre la llevaba a "todas partes". "Mi papá me dejaba donde sea que me llevaba. Se llevaba mi ropa y se iba. Cuando el cliente no tenía mas nada que hacer conmigo él venia a buscarme, me traía mi ropa y volvíamos a casa".

Kaity asegura que su padre la crió de una forma retorcida, hasta el punto de hacerla sentir que lo que ella pasaba era normal. "Recuerdo pensar en mis amigas y preguntarme si alguien en su familia les hacía lo mismo".

A los 28 años de edad encontró una organización que la ayudó. "Al día siguiente vinieron a mi casa y me sacaron de ahí".

"Para cualquier persona que sea víctima de trata, salir de esa situación es la parte más difícil. Pero vale la pena".