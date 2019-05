Murió Grumpy Cat, la leyenda felina de internet

Internet y el mundo de los memes están de luto.

Grumpy Cat, la famosa gata de internet, ha muerto a los siete años de edad, según confirmaron sus dueños.

Un comunicado en twitter anunció que la gata murió el pasado martes debido a complicaciones provocadas por una infección del tracto urinario.

La gata de Arizona había "ayudado a millones de personas a sonreír" debido a sus frecuentes memes y bromas en las redes.

Tardar Sauce, su verdadero nombre, saltó a la fama como Grumpy Cat tras hacerse viral en 2012. Sus fotografías con cara de amargada se dispararon por las redes en forma de meme.

De acuerdo a su dueña, Tabitha Bundessen, sus llamativas expresiones fueron causadas por una especie de enanismo felino y una incorreción en la mordida.

Grumpy Cat dió la vuelta al mundo, salió en televisión e incluso protagonizó su propia película de Navidad en 2014.

Su popularidad fue inmortalizada con una figura de cera hecha por el museo Madame Tussauds de San Francisco en 2015.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97