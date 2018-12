El multimillonario que donará $1.000 millones para proteger 30% del planeta

El objetivo suena ambicioso: convertir el 30% del planeta, entre tierras y océanos, en áreas protegidas para el 2030, como una forma de asegurar que las futuras generaciones de la Tierra tengan aire y agua limpios.

Esta es la meta que se ha trazado el empresario y filántropoHansjörg Wyss a través de su iniciativa Wyss Campaign for Nature (Campaña de Wyss por la Naturaleza).

El multimillonario suizo anunció en octubre en una columna en The New York Times que donará US$ 1.000 millones a lo largo de 10 años a través de la Fundación Wyss, que lleva su apellido.

La finalidad es "ayudar a los países a conservar el 30% del planeta en su estado natural para el año 2030, mediante la creación y expansión de áreas protegidas, alentando a la comunidad internacional a establecer objetivos de áreas protegidas más ambiciosos e invirtiendo en ciencia", según un comunicado que la Campaña difundió en noviembre.

En una entrevista con el programa Newsday de la BBC, Wyss aseguró que "proteger el 30% del planeta es solo una de las muchas, muchas otras acciones que deben tomarse".

"Tenemos que reducir las emisiones de CO2, reducir la generación de electricidad con carbón...", añadió.

¿Quién es este hombre que está detrás de esta ambiciosa iniciativa?

Multimillonario

Hansjörg Wyss nació en Suiza en 1935 y se graduó de la Escuela de Negocios de Harvard, Estados Unidos, en 1965.

En 1977 se unió a la compañía de investigación médica Synthes y abrió una sede en West Chester, Pensilvania.

La empresa buscaba mejorar el proceso de recuperación de pacientes de traumas óseos y de tejidos blandos, a través de nuevos dispositivos médicos.

En 2012, Johnson & Johnson compró la firma por US$ 20.200 millones.

Wyss vive ahora en Wyoming, en el noroeste de EE.UU., y su fortuna se estima en US$5.800 millones, según la revista Forbes.

Además, tiene acciones en las compañías de biotecnología NovoCure and Molecular Partners, de acuerdo a este medio.

¿Pero cómo nacieron los intereses ambientales y filantrópicos de Wyss?

Montañas

Mientras estudiaba y trabajaba en EE.UU., Wyss pudo explorar las Montañas Rocosas, una cordillera que atraviesa las provincias de Columbia Británica y Alberta, en el suroeste de Canadá, y los estados de Montana, Idaho, Wyoming, Utah, Colorado y Nuevo México, en EE.UU.

Las experiencias en estas montañas familiarizó a Wyss, según la página de su Fundación, con la idea que EE.UU. pone en práctica, de que "los paisajes icónicos de una nación deben protegerse para que todos puedan experimentarlos y explorarlos".

Él mismo lo dijo en su artículo de The New York Times de octubre pasado: "Las tierras y aguas silvestres se conservan mejor no en manos privadas, sino como parques nacionales públicos, refugios de vida silvestre y reservas marinas, abiertas para que todos puedan experimentarlas y explorarlas".

"La noción de mantener estos lugares en el fuero público me influyó profundamente cuando era joven, cuando subí y caminé por primera vez en tierras públicas en las Montañas Rocosas de Colorado", escribió.

En 1998, el empresario creó la Fundación Wyss, que desde entonces ha donado US$450 millones para proteger la vida silvestre en peligro de extinción, para conservar más de 80.000 km2 de tierras en el oeste de EE.UU. y más de 20.000 km2 a nivel internacional, según la web de la organización.

Además, en 2013, Wyss se unió a la iniciativa conocida como "Giving Pledge"(Promesa de dar) en la que él y otros multimillonarios —como Bill Gates y Warren Buffet— se comprometieron a donar al menos la mitad de sus fortunas para obras de caridad.

Seguir gastando miles millones de dólares

Como una forma de contrarrestar la pérdida de especies, la Campaña de Wyss por la Naturaleza "financiará organizaciones que trabajan con comunidades indígenas y líderes locales para establecer, ampliar o mejorar la administración de parques y áreas protegidas", explica un comunicado difundido noviembre.

La campaña también "apoyará los esfuerzos para elevar los objetivos mundiales de protección marina y terrestre, que se actualizarán en la reunión de 2020 de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica en China".

En The New York Times, Wyss destaca que algunos científicos de Harvard creen que en realidad se necesita proteger el 50% del planeta para evitar la extinción de las especies.

Pero en la entrevista con la BBC, reconoció que eso sería "una tarea enorme, inmensa, monumental y no estoy seguro de que la humanidad esté lista para hacerla".

"Porque las corporaciones son a veces tan fuertes que trabajar por el bien común no es una acción natural (para ellas). Si eres una corporación, crees que eres poderoso, pero a largo plazo no lo eres. Vas a verte afectado (por las malas decisiones ambientales)", advirtió.

El multimillonario también prometió que seguiría gastando todo lo pueda en conservación: "Si vivo otros 10 años, tal vez gastemos US$ 2.000 millones (...) para proteger todo lo que podamos, mientras tengamos socios locales, mientras la gente nos ayude. No podemos hacerlo solos".