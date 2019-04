Un muerto y tres heridos en un tiroteo en una sinagoga en California

Un hombre armado con un rifle semiautomático realizó este sábado un ataque contra una sinagoga en California, ocasionando la muerte a una mujer y causando otros tres heridos.

El suceso ocurrió en la localidad de Poway, cerca de San Diego, en un momento en el que el templo religioso estaba concurrido por estar conmemorando el último día de la Pascua judía.

Las autoridades aún no han explicado las causas del suceso pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que lo ocurrido "parece ser un crimen de odio".

La policía detuvo a un hombre blanco de 19 años de edad.

Los funcionarios investigan publicaciones que supuestamente el sospechoso hizo en internet, incluido un texto que ha sido descrito como una carta abierta.

¿Qué ocurrió?

El sheriff de la localidad, Bill Gore, dijo que funcionarios policiales acudieron a la sinagoga poco después de las 11:30 de la mañana (18:30 GMT), luego de que un hombre abriera fuego con un rifle de asalto tipo AR-15.

Agregó que cuando un agente que no estaba en servicio vio al sospechoso abandonar el lugar y le hizo un disparo fallido.

El ataque se produjo cuando los fieles celebraban el último día de la Pascua judía | Foto: Reuters

Poco después, el hombre fue detenido por otro funcionario.

"El vio con claridad el vehículo del sospechoso, quien bajó del auto con las manos en alto y fue inmediatamente puesto bajo custodia", explicó el jefe de la policía de San Diego, David Nisleit.

"Mientras el agente estaba deteniendo a este hombre de 19 años, él pudo ver con claridad un rifle en el asiento del copiloto del auto del sospechoso", agregó.

El ataque contra la sinagoga de Poway se produjo exactamente seis meses después del tiroteo ocurrido en una sinagoga en Pittsburgh, en el cual fueron asesinadas 11 personas.

Oraciones y legislación

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente Trump expresó su apoyo a las víctimas del suceso.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con aquellos afectados por el tiroteo en la sinagoga de Poway, California. Dios los bendiga a todos. El sospechoso está detenido. Las fuerzas de seguridad hicieron un trabajo estupendo. Muchas gracias", escribió.

La congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez también expresó sus condolencias por lo ocurrido y abogó por la pronta aprobación de la ley HR8, una norma que obligaría a realizar una revisión de antecedentes penales cada vez que alguien compre un arma de fuego en Estados Unidos.

