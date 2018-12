8 motivos por los que algunas mujeres no alcanzan el clímax

Para muchas personas, incluso científicos y doctores especializados en sexología, el orgasmo femenino sigue siendo un misterio.

Mucho se ha escrito sobre esa sensación de placer intenso de la mujer.

Sin embargo, no todas consiguen experimentarlo. Algunas incluso confiesan que nunca han sentido uno.

En el orgasmo influyen muchos factores, desde psicológicos y emocionales hasta físicos y hormonales.

En BBC Mundo exploramos ocho de ellos, que pueden hacer que la mujer no llegue al clímax.

Experiencias negativas del pasado

Si la mujer ha experimentado una situación traumática en el pasado que la bloquea en sus relaciones sexuales, lo recomendable es que pueda compartir con su pareja o amante lo que siente para que pueda ser comprendida y apoyada.

Experiencias traumáticas pueden bloquear a las víctimas ante encuentros sexuales con sus parejas. Foto: ISTOCK

Pero si eso es algo que no quiere o puede hacer, es importante que busque ayuda especializada para poder enfrentar el trauma y buscar su bienestar.

Es clave que lo pueda hablar y que pueda recibir asistencia profesional centrada en ella.

"En este tipo de situaciones hay que hacer bastante trabajo individual. Es muy delicado porque la situación que vivió puede provocarle mucha vergüenza o miedo y, en algunos círculos, puede causar que sea rechazada", explica en declaraciones a BBC Mundo Héctor Galván, director clínico del Instituto Madrid de Psicología y Sexología.

"Hay mujeres que (debido a un trauma) evitan masturbarse y, de hecho, inhiben el deseo sexual por completo".

"Hay que conseguir que vuelva a reconciliarse con la sexualidad de una forma muy progresiva, dejando un poquito de lado lo sexual para que se habitúe al contacto físico con su propio cuerpo y, poco a poco, que se pueda ir acercando al placer sexual de forma individual y cuando eso ya esté muy consolidado, ir acercando a la pareja", indicó el psicólogo clínico.

Buscar asistencia psicológica puede ayudar a enfrentar situaciones dolorosas relacionadas con la sexualidad. Foto: ISTOCK

Es importante que ella sea la que decida cuándo y cuánta información de lo que le pasó quiere compartir con otra persona.

"Cuando una mujer llega a ese punto de bloqueo y le da vergüenza explicar lo ocurrido, es preferible que le plantee a la pareja que le cuesta desinhibirse y que le gustaría trabajar el tema sexual de forma individual sin entrar en detalles. Ya después con el terapeuta se trabaja el problema de manera confidencial".

"Lo ideal sería poder conversarlo abiertamente con la pareja, pero es mejor que una persona prefiera reservar una pequeña parte de su mundo íntimo, pero conseguir mejorar su vida sexual con la pareja, a que nunca lo haga", explicó el sexólogo.

Estar apurada y estresada

Aunque Galván ha tenido en su consulta a mujeres a las que les cuesta llegar al orgasmo por pudor o sentimientos de culpabilidad enraizados en una educación muy conservadora, señala que ellas conforman el número menor de los casos.

Encontrar el balance entre la vida laboral y la personal es uno de los desafíos de las mujeres en muchas ciudades del mundo. Foto: ISTOCK

Uno de los principales factores que ha observado en las pacientes que ha atendido es el estrés con las que llegan al encuentro sexual.

"Para que el organismo llegue fácilmente al orgasmo necesita que haya un grado de relajación bastante alto", señaló el doctor.

"El organismo puede llegar a sentir deseo y excitación (que son las dos fases previas del orgasmo) con cierto nivel de estrés y de cansancio, pero la fase final del orgasmo sí necesita que estemos relajados".

Y, en parte, ese estrés viene dado por el ritmo de vida de muchas personas, con trabajos exigentes, horarios que cumplir, jornadas laborales lejos de casa, en algunos casos con hijos que atender.

Aunque en esas situaciones algunas mujeres pueden estar tentadas a fingir el orgasmo no solo para que el encuentro sexual no se extienda mucho tiempo sino para no herir el ego de su pareja sexual, el psicólogo clínico recomienda no hacerlo.

Es aconsejable hablar y plantear la situación como algo para mejorar.

Quedarte callada

Quizás hay que partir de la consigna de que en una relación sexual nadie puede adivinar exactamente qué está sintiendo la otra persona.

Los expertos recomiendan que las mujeres les expresen a sus parejas qué tipo de estimulación les gusta y qué se puede mejorar de sus encuentros sexuales. Foto: ISTOCK

Evidentemente se pueden leer los gestos y los sonidos, pero lo ideal es que se vaya dando feed-back.

"A muchas personas les cuesta durante las relaciones ir dirigiendo a la pareja, ir pidiendo ciertos cambios, ciertos ajustes, en la práctica sexual", explicó el sexólogo.

"En consulta nos podemos encontrar con una mujer que nos explica que cuando está a punto de llegar al orgasmo, la pareja cambia el ritmo o se retira de la penetración, pero nunca se lo ha dicho a él".

Por eso, señaló el especialista, un foco importante del tratamiento es normalizar la comunicación no solo antes y después del encuentro sexual, sino durante.

"Tienen que ser conscientes de que la pareja no puede adivinar las sensaciones físicas que están teniendo y lo que necesitan para llegar al orgasmo".

Otro factor con el que Galván y su equipo de expertos se han encontrado cuando han atendido a algunas pacientes heterosexuales es: la eyaculación precoz.

"Es el mejor perfil que nos puede llegar", indicó el psicólogo clínico.

"A veces viene la mujer sola porque le da miedo herir el orgullo de su pareja y nos dice, en privado, que la pareja suele durar muy poquito y a ella no le da tiempode alcanzar el orgasmo. Esa es una buena noticia porque trabajar la eyaculación precoz es bastante sencillo técnicamente. La solución es más simple que si hay otros problemas".

Dirigir a la pareja mientras se tiene la relación sexual puede ayudar a que ambas partes se entiendan y se complazcan mejor. Foto: ISTOCK

En ese mismo caso es recomendable que la mujer le plantee la situación a su pareja.

"Es importante tener en cuenta cómo plantearlo. No hacerlo como si se tratara de una crítica o una queja, sino algo para mejorar".

Y es que, según el especialista, un matiz semántico puede marcar la diferencia para no generar ansiedad en la pareja.

"En el tema sexual tanto hombres como mujeres se han llenado de autoexigencias, angustias e inseguridades", por eso es fundamental saber hacer los planteamientos.

Estimulación escasa e inefectiva

Según Galván, en los últimos años ha visto una mejora en las parejas heterosexuales a la hora de dedicarle tiempo a la estimulación previa a la penetración.

"Hace décadas era más habitual que los roles fuesen más asimétricos, que el hombre buscase su placer rápido, pero eso ha ido evolucionando".

El problema no es que se dedique más o menos tiempo a esa fase preparatoria, sino de comunicación.

Entre las parejas lesbianas suele haber más diálogo sexual, pero la situación es diferente en algunas relaciones heterosexuales, comentan los expertos.

Tomarse el tiempo para el encuentro sexual es clave. Foto: ISTOCK

"En consulta aparece muchas veces la realidad de que ni hombres ni mujeres suelen masturbar bien a sus parejas porque lógicamente cada uno no acaba de entender las sensaciones internas que está teniendo la otra persona".

La clave es que la mujer le explique a la pareja (hombre o mujer) qué hacer, cómo, con qué ritmo y en qué parte de su cuerpo.

"A veces las mujeres nos plantean que el hombre no sabe estimular el clítoris o que a veces les producen algo de daño y cuando les preguntas si lo han hablado con la pareja, dicen que no por temor a herir sus sentimientos o porque les da vergüenza".

Y en ese proceso de estimulación la masturbación propia también puede ser importante para muchas mujeres, no solo antes del coito como una manera de entrar en la fase de excitación y de humedecimiento de la vagina (un aspecto importante para evitar incomodidad en la penetración) sino después.

"Hay mujeres que empiezan con la estimulación de la pareja (a través de la penetración) y les gusta alcanzar el orgasmo justo al final estimulándose ellas. Cualquier fórmula es válida".

No sentir deseo sexual

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) explica que la falta de deseo sexual puede afectar a las mujeres en diferentes etapas de sus vidas.

Por ejemplo, durante el embarazo, después de dar a luz, en situaciones de estrés y en la menopausia.

La depresión, los traumas psicológicos, el uso de ciertos medicamentos y los desórdenes hormonales pueden tener un impacto a la hora de tener una relación sexual y, por ende, de experimentar un orgasmo.

Muchas mujeres sienten que la maternidad afecta su deseo sexual. Foto: ISTOCK

El NHS indica que el deseo sexual puede disminuir si los niveles naturales de testosterona de la mujer caen.

La testosterona es producida en los ovarios y en las glándulas suprarrenales y si esos órganos no están funcionando bien, la mujer experimentará algunas consecuencias, entre ellas, en su sexualidad.

Por eso es importante someterse a revisiones médicas regulares si existen problemas endocrinológicos.

Si el problema está relacionado con insuficiencia de hormonas como la testosterona o el estrógeno, el médico podría recomendar una terapia de reemplazo hormonal.

La autoexigencia

El sexólogo consultado por BBC Mundo comenta que, cuando en su centro de atención analizan el perfil de algunas de las pacientes, se encuentran con rasgos de personalidad que tienden a ser un poco controladores, obsesivos y perfeccionistas.

"Cuando en una determinada ocasión, una persona que habitualmente llegaba al orgasmo no lo consigue -y presenta un perfil autoexigente- a partir de ahí, de cara a las siguientes relaciones, empieza a observarse, a comprobar si puede alcanzar el orgasmo y esa actitud hace imposible conseguirlo porque ha creado una tensión enfocada en su propio rendimiento".

Ante ello, la relajación y el disfrute vuelven a ser la clave.

Tener dolor en la relación sexual

En el ámbito ginecológico hay factores que también afectan la capacidad de una mujer de llegar al orgasmo.

Uno de ellos es el vaginismo, que es la contracción involuntaria de los músculos del tercio inferior de la vagina, "haciendo el coito doloroso o imposible", explica el NHS.

"Puede ocurrir si la mujer asocia las relaciones sexuales con el dolor o con algo 'malo' o si ha sufrido un trauma vaginal durante el parto o una episiotomía", señala esa institución.

Cualquier dolor e infección debe ser comunicado al médico para recibir tratamiento inmediato. Foto: ISTOCK

Otra dolencia, indicó Galván, es la dispareunia, que hace que las mujeres sientan un profundo dolor, ardor e incomodidad durante el coito, incluso antes y después de la relación sexual.

En su opinión, es incluso más común que el vaginismo.

La dispareunia puede ser originada por un problema fisiológico o por una infección y es imprescindible tratarlo porque "cuando el cerebro hace el vínculo entre la sexualidad y el dolor luego va a repercutir en el deseo sexual y, por ende, se van a evitar las relaciones sexuales".

Es importante que ante la presencia de una infección vaginal y de resequedad en esa zona, se acuda al médico para recibir el tratamiento adecuado pues las consecuencias pueden ir más allá del ámbito sexual.

"El dolor durante las relaciones sexuales es común después de la menopausia, ya que los niveles de estrógeno disminuyen y la vagina se siente seca", indica el NHS.

"Eso puede afectar el deseo sexual de la mujer, pero hay cremas lubricantes que pueden ayudar", añade.

Problemas de pareja ocultos

Uno de los últimos problemas que comenta el especialista guarda relación con la misma base de la relación.

"A veces nos viene una pareja con un problema sexual como sería el de la anorgasmia (ausencia del orgasmo) en la mujer y en la evaluación que hacemos aparecen problemas que hay en esa relación", señaló el doctor.

Si ese es el caso, la recomendación es tratar de centrarse en solucionar esos problemas que no solo están afectando la vida sexual, sino otros ámbitos de la vida en pareja.

En el ámbito ginecológico hay factores que también afectan la capacidad de una mujer de llegar al orgasmo. Foto: GETTY IMAGES