México confirmó que deportó casi 100 personas que intentaron entrar a EE UU

Las autoridades de México confirmaron que ya se hizo efectiva la deportación de casi un centenar de migrantes centroamericanos que intentaron entrar a Estados Unidos este domingo cruzando la frontera por el estado de Tijuana.

"Hasta anoche (domingo), son 98 personas las que fueron puestas a la disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) o fueron aseguradas por personal del propio instituto y han sido deportadas", dijo este lunes en una entrevista telefónica con la cadena Televisa el comisionado del INM, Gerardo García Benavente.

El funcionario destacó que se trata de una cifra preliminar sujeta a revisión. Previamente, la Secretaría de Gobernación de México (SEGOB) había anunciado la deportación de unos 500 de estos migrantes.

Varios cientos de centroamericanos que participan en la caravana de migrantes, conformada por miles de personas procedentes de Centroamérica, intentaron ingresar este domingo a Estados Unidos cruzando una valla fronteriza en el estado de Tijuana.

Estas personas fueron repelidas por agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras estadounidense, quienes recurrieron al uso de gases lacrimógenos para dispersar al grupo, en el que se hallaban mujeres y niños pequeños.

Las autoridades mexicanas acusaron a los migrantes de intentar atravesar la frontera "de manera violenta" y anunció que deportaría a quienes participaron en esa acción.

"Dichos actos de provocación, lejos de ayudar a sus objetivos, atentan contra el marco legal migratorio y pueden resultar en un grave incidente en la línea fronteriza", advirtió la SEGOB.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este lunes a México a deportar a los miembros de la caravana y aseguró que muchos de ellos son "delincuentes de sangre fría".

"Háganlo por avión, por bus, de la manera que quieran, pero ellos no van a venir a Estados Unidos. Cerraremos la frontera de forma permanente si hace falta. Congreso, financia el muro", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL!