Un mecánico robó un avión y luego lo estrelló en el sur de Seattle

Un avión de pasajeros fue robado en el aeropuerto internacional Seattle-Tacoma en Estados Unidos y despegó sin permiso el viernes, según dijeron las autoridades.

Las mismas autoridades informaron que el avión luego se estrelló en el sur de Puget Sound.

Aviones de combate estadounidenses persiguieron al avión mientras realizaba su vuelo y el aeropuerto tuvo que ser cerrado temporalmente.

Medios de Estados Unidos, citando a fuentes oficiales, identificaron al mecánico como Richard Russell, de 29 años.

La oficina del sheriff del condado de Pierce informó que no era un "incidente terrorista" y agregó que el sujeto era oriundo de esa zona.

Richard Russell, de 29 años, fue identificado como el mecánico que robó el avión

El sheriff, Paul Pastor, señaló que el incidente parecía ser "un paseo con un avión robado que salió terriblemente mal", según la cadena de noticias estadounidense ABC7 News, y agregó que "la mayoría de los terroristas no dan vueltas sobre el agua".

Según el periódico digital Seattle Times, funcionarios que controlan el tráfico aéreo trataron de persuadirlo a que aterrizara.

En el audio, dice el diario, el sujeto sonaba "despreocupado y alterado".

Varios videos en las redes sociales muestran que el avión sobrevolaba el área de manera errática.

An airline employee conducted an unauthorized takeoff without passengers at Sea-Tac; aircraft has crashed in south Puget Sound. Normal operations at Sea-Tac Airport have resumed.

"Un empleado de una línea aérea realizó un despegue no autorizado sin pasajeros en Sea-Tac; el avión se estrelló en el sur de Puget Sound. Se reanudaron las operaciones normales en el aeropuerto Sea-Ta", dice un tuit del aeropuerto.

Se trata de un avión Horizon Air Q400, según un comunicado de la aerolínea socia de Horizon, Alaska Airlines.

El Q400 es un avión de dos motores que puede tener una capacidad de hasta 78 asientos.

Un video con el vuelo del avión cerca del aeropuerto, en el estado de Washington, se publicó en las redes sociales.

