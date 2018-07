Marihuana, el estimulante sexual que usan algunas personas

Adam y Dunia llevan tres años combinando sexo y marihuana. "A veces la utilizo para deshacerme de la ansiedad en el dormitorio", explica Dounia.

Pero no habla de colocarse con cannabis, sino de relajarse y de estimular sus genitales.

Esta pareja británica forma parte de un creciente número de personas, apodadas en inglés cannasexuals, que utilizan productos a base de esta planta, como cremas, sprays, velas, aceites o flores, con frecuencia artículos que no son psicoactivos, para potenciar sus experiencias sexuales.

"Yo no me siento muy cómoda con mi cuerpo, no tengo lo que se dice una figura perfecta", reconoce Dounia, dando un suspiro.

Y uno de los productos que ella utiliza es un spray de uso tópico, de un aceite a base de marihuana, que aplica en sus genitales y que asegura que le hace sentir una mayor calidez y comodidad "allí abajo".

"Incluso el uso tópico del cannabis me ayuda a deshacerme de estos pensamientos (inseguros). Mi cuerpo y mi mente se van a un sitio relajado", cuenta.