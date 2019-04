Mahan Air, la aerolínea iraní que inició vuelos directos a Venezuela

Ha sido acusada de transportar armamento, agentes encubiertos y dinero a las zonas de conflicto en Siria e Irak. Ahora, la línea aérea iraní Mahan Air añadió una nueva ruta a su itinerario: Venezuela.

Este lunes despegó del aeropuerto de internacional Imán Jomeiní de Teherán el primer vuelo directo de esta compañía con dirección a Caracas, con una duración estimada de 16 horas de vuelo.

Hacia el mediodía de este lunes, la aeronave de Mahan Air ya se encontraba en el aeropuerto internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, que sirve a la capital venezolana.

Según informó el portavoz de la Organización de la Aviación Civil de Irán, Reza Yafarzadeh, en este primer trayecto viajaba el director del Departamento para las Américas del ministerio de Exteriores de ese país, Mohsen Baharvand.

Y también llegó una comitiva oficial con el propósito de mantener un diálogo político con funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro acerca de la actual situación que vive Venezuela.

Mahmud Ahmadineyad y Hugo Chávez establecieron una estrecha alianza. Foto: GETTY IMAGES

Yafarzadeh indicó que en la aeronave también viajaba una delegación de Mahan Air con el objetivo de negociar las condiciones para el mantenimiento de vuelos regulares entre ambos países, según reseñó la agencia de noticias iraní Mehr.

El establecimiento de una nueva ruta hacia Venezuela es un hecho notable, tomando en consideración que en los últimos seis años 18 de las 26 líneas internacionales que viajaban allí dejaron de hacerlo.

La razón ha sido la grave crisis que vive ese país sudamericano, según cifras ofrecidas la semana pasada a medios locales por el presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera.

El senador estadounidense Marco Rubio, uno de los más prominentes críticos del gobierno de Nicolás Maduro en Washington, criticó la llegada de la aerolínea iraní a Caracas.

"A no ser que Irán se haya convertido en una repentina fuente de turistas, esto es otro razón por la que el régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza para la seguridad de EE.UU.", escribió en Twitter.

#Iran has resumed a daily flight to #Venezuela.



Unless Iran has suddenly become a major source of international tourists this is yet another reason why the #MaduroRegime is a national security threat to the U.S. https://t.co/OPH5BWj2KI