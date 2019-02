Maduro a BBC: No puedo dejar el poder por una decisión individual

Ni elecciones presidenciales anticipadas ni permiso para que ingrese la ayuda humanitaria que han prometido varios de los países que no lo reconocen como el presidente legítimo de Venezuela.

En una entrevista exclusiva con la periodista de la BBC Orla Guerin, Nicolás Maduro se mostró resuelto a resistir a todas las presiones, externas e internas, y plantó su cara más desafiante hacia el gobierno de Estados Unidos, al que acusa de estar detrás de los intentos por derrocarlo.

"El Ku Klux Klan que hoy gobierna la Casa Blanca quiere apoderarse de Venezuela", dijo Maduro, quien también insistió en que la imagen de una Venezuela que pasa hambre y ha visto emigrar a millones de sus ciudadanos por causa de la brutal crisis económica que atraviesa desde hace varios años es parte del mismo plan golpista.

"Venezuela no es un país de hambruna. En Occidente se desfigura la situación en Venezuela para justificar cualquier intervención", aseguró.

A continuación, la transcripción de la entrevista, realizada el lunes por la tarde en Caracas por Guerin.

Mientras usted y yo hablamos aquí, hay ayuda estadounidense esperando en la frontera con Colombia. Me he encontrado con mucha gente que la necesita desesperadamente. ¿Por qué no permitir que pase?

Eso es un show que ha montado el gobierno de Estados Unidos con la complacencia del gobierno colombiano para tratar de humillar a los venezolanos.

Venezuela tiene los problemas que puede tener cualquier otro país. Llevamos muchos años en una lucha exitosa por reducir la pobreza y la miseria, elevar la calidad del empleo, por proteger a nuestros pensionados, por establecer un sistema de salud pública y una educación que llega a más de 90% de nuestros niños y niñas.

Venezuela es un país que tiene dignidad. Estados Unidos ha pretendido montarnos una crisis humanitaria para justificar una intervención militar.

Nosotros decimos no a las migajas que ellos pretenden traer, una comida intoxicada de sobra que tienen. Venezuela produce y trabaja, y nuestro pueblo no necesita ser mendigo de nadie.

Afirma que la ayuda es un show, pero ¿dirá también que el hambre es un show? Yo la he visto con mis propios ojos. Conocí a una mujer con cinco hijos que me contó que los manda a la cama cada noche sin nada que comer. En el camino hacia aquí vimos gente rebuscando comida en la basura con sus propias manos. ¿De veras me está diciendo que no hay hambre en Venezuela?

Ustedes tienen un estereotipo en la BBC y en los medios estadounidenses, con una Venezuela que no existe.

Tenemos problemas. Tenemos 4,4% de pobreza extrema. Claro que queda por superar. Pero venimos de 25% y hemos reducido todos los índices de desigualdad.

Tenemos índices reconocidos por los organismos internacionales del mayor nivel en la igualdad de la inversión social.

¿Tenemos problemas? Claro. Pero Venezuela no es un país de hambruna. Tiene altísimos niveles de nutrientes y de acceso a la alimentación.

Ese estigma, ese estereotipo que nos han querido montar tiene un solo objetivo: presentar una crisis humanitaria que no existe en Venezuela para una intervención.

Según Maduro, la BBC y los medios occidentales "son acríticos con las mentiras que hay sobre Venezuela".

El gobierno de Donald Trump nos ha secuestrado 10.000 millones de dólares de cuentas bancarias y otros miles de millones en oro en Londres que son nuestros, dinero con el que íbamos a comprar alimentos, medicinas, e insumos.

Es muy sencillo: si quieren ayudar a Venezuela, que liberen los recursos que nos tienen secuestrados y que no vengan con un show barato, de indignidad y humillación, en el que ofrecen 20 millones de dólares en comida contaminada y podrida.

Si no existe una crisis humanitaria aquí, ¿por qué más de tres millones de personas han abandonado el país? Eso es cerca de una décima parte de la población.

Ustedes en los medios de comunicación occidentales tienen un problema, que dan por hecho cualquier mentira que se difunde. Se ha exagerado toda la campaña que se ha hecho sobre la migración en Venezuela. Somos un país receptor de inmigrantes. Ustedes no lo saben ni lo difunden.

Tenemos 5.800.000 colombianos, que han migrado por la guerra, por la violación de derechos humanos, por la miseria. Tenemos más de 300.000 italianos, más de 300.000 portugueses, más de 300.000 españoles, más de 300.000 ecuatorianos, más de un millón de árabes.

Superan los 10 millones los inmigrantes que vienen todos los años a Venezuela.

Sin lugar a dudas, producto de la guerra económica, hay un fenómeno nuevo de emigración. Nosotros tenemos los números oficiales y no pasan de 800.000 los venezolanos que se han ido en los últimos dos años buscando alternativas.

Muchos de ellos se estrellaron con situaciones que no esperaban encontrar de xenofobia, discriminación, esclavitud laboral y miles están regresando.

"Se ha exagerado toda la campaña que se ha hecho sobre la migración en Venezuela", afirmó Maduro | GETTY IMAGES

Venezuela es un país que ofrece oportunidades en materia de desarrollo social y por eso sigue siendo un país receptor de migrantes. En diciembre de 2018 cerramos con 120.000 colombianos que llegaron. Es la verdad que no se dice.

En occidente se desfigura la situación en Venezuela para justificar cualquier intervención o agresión como la que está sucediendo ahora.

Vemos cada día en la frontera con Colombia un gran número de personas que se marchan. Incluso dando por buenas sus cifras de 800.000 personas, eso significa que casi un millón de venezolanos se han ido. ¿Sigue manteniendo que no hay una crisis humanitaria?

Hay que ver la guerra económica y la persecución financiera a la que hemos sido sometidos. Se ha perseguido cada cuenta que teníamos y eso ha impactado en la realidad económica.

Además, por las campañas que se hicieron en las redes, algunos venezolanos pensaron en buscar una alternativa en el extranjero.

El nivel educativo de los que se fueron es alto, se ha ido mano de obra calificada. Buscando alternativas en el exterior se encontraron con situaciones peores. Ten la seguridad de que la mayoría de los que se marcharon van a regresar.

Venezuela tiene los problemas que pueda tener cualquier país del sur, del tercer mundo, de América Latina.

Hemos avanzado mucho en los índices sociales y somos el país que tiene el mayor avance en los índices sociales de todo el continente.

¿Que tenemos problemas? Claro que sí. Si tenemos al imperio más poderoso del mundo congelando todas nuestras cuentas y nuestros activos en el exterior, persiguiendo cada barco que viene con productos… Claro que eso ha traído un desajuste bastante importante que hemos enfrentado.

Ten la seguridad de que lo vamos a superar.

Venezuela tiene una hiperinflación de 1.000.000% anual. Ningún país del mundo sufre algo similar. Cuando llegó al poder era solo de 20%. ¿Dice que el colapso económico total no tiene nada que ver con usted?

Te repito. Ustedes toman como referencia cualquier cosa que se publica en los medios occidentales. Te invito a que conozcas la Venezuela profunda. Claro que tenemos problemas, sobre todo el de una agresión económica.

Una inflación de 1.000.000% no la aguantaría ningún país del mundo. Ustedes no cuestionan ninguna cifra con tal de que esa cifra sea contra Venezuela.

Son acríticos con las mentiras que hay sobre Venezuela. Así es la BBC, la CNN, todos los medios occidentales, porque están metidos en el guión para intervenir a nuestro país.

¿Por qué Venezuela es tan interesante para Occidente y Estados Unidos? Si nosotros produjéramos papas, perejil o manzanas, quizá no existiríamos en el mapa geopolítico.

Pero como Venezuela es la primera reserva petrolera del mundo, es la cuarta de gas, como estamos certificando la primera de oro del mundo, Venezuela es importante.

Hoy presidimos la Organización de Países Exportadores de Petróleo y es importante lanzar sobre Venezuela ataques de todo tipo, acorralar a Venezuela, para después provocar un desenlace, como hicieron con Irak y con Libia. Pero Venezuela no es ni Irak ni Libia.

Afrontaremos todos esos problemas y ten la seguridad de que toda esa sarta de campañas mediáticas y mentiras las vamos a ir venciendo poco a poco con la realidad.

Dice que llegamos a Venezuela con una idea preconcebida, pero en realidad llegué hace dos semanas y he visto las condiciones de vida con mis propios ojos. Por ejemplo, encontramos un joven enfermo de cáncer. A su madre le dijeron que tenía que pagar el tratamiento y ella nos contó que le llevaría dos años juntar el dinero necesario. Otro paciente nos contó que no estaba recibiendo su tratamiento porque no tenía medicinas y otro que sufría un tumor cerebral nos dijo que llevaba un año esperando una operación porque tenía que alquilar el material quirúrgico. Esta es gente que nos ha contado sus historias de primera mano. ¿Qué tiene para decirles a ellos?

Estamos dando una tremenda batalla. Los 1.400 millones de dólares que nos secuestraron en Euroclear (un sistema de liquidación de activos) eran para traer medicinas contra la diabetes, contra el cáncer. Quedaron congelados allá.

Luego buscamos por Portugal y nos congelaron más de 2.000 millones de dólarescon los que habíamos comprado los sustitutos de estas medicinas.

Y aún así traemos las medicinas al país. Es un esfuerzo inmenso. Ningún país es sometido a lo mismo que nosotros.

Quizá las medicinas estén, pero la gente no puede pagarlas. Encontré gente que me contó que la que necesitaba le costaba el salario de un mes.

Me estás hablando de unos casos de gente que fue operada, que fue atendida. Ten la seguridad de que el sistema de salud llegará a ellos.

Nosotros tenemos un sistema primario de medición de medicinas que no tiene ningún país del mundo. Tenemos médicos de familia y más de 30.000 médicos distribuidos en las comunidades, que también realizan visitas casa por casa.

"Claro que el 23 de enero hubo grandes marchas. La oposición hizo una gran movilización y nosotros hicimos la nuestra" | AFP

En ellas se lleva directamente la medicina que necesita el paciente. Eso nos permite una cobertura bastante amplia.

A pesar de la persecución financiera y el bloqueo económico, con gran esfuerzo, hemos venido regularizando la industria farmacéutica nacional y la venta de medicinas en el sistema privado.

Pero yo misma he estado en un hospital en Caracas, no lejos de aquí, donde no tenían material ni medicinas.

Yo no hablo del interior o de Caracas. Todo el país está afectado. Lo ahorcan a uno y después te dicen que por qué te estás ahogando. Tú pregunta... Tú no cuestionas nada de lo que es la persecución financiera, el bloqueo.

El esquema mental que ustedes traen desde Occidente, desde Londres es, sencillamente, para tratar de matar en el piso al que está siendo ahogado y pateado.

Nuestro esquema es distinto. Es de resistencia. Ustedes vienen a justificar toda esa persecución y sus consecuencias sociales.

Yo tengo garantizado el dinero del país en una cuenta y ese dinero, que era para traer medicinas, me lo secuestran, entonces ustedes salen a decir que la medicina faltó. ¿Por qué faltó? Habría que preguntárselo. Traten de cambiar el esquema mental.

¿Por qué Venezuela es el centro geopolítico del mundo y no lo es otro país? Pregúntatelo. Es porque quieren conquistarnos. No lo van a conseguir.

Nosotros tenemos una solidez en la legitimidad y el apoyo popular. Ese pueblo que sufre tiene conciencia de la protección que le damos.

Hemos ganado 23 elecciones de 25. Hay que preguntarse por qué los esquemas mentales que ustedes traen del norte no funcionan en Venezuela.

Mucha gente cuestiona su victoria electoral del año pasado y más de 50 países del mundo reconocen a Juan Guaidó como el presidente…

¿50? ¿De dónde sacas tú esa cifra? Tú traes un esquema mental que debes revisar. No te digo nada más. Ya queda de tu parte. ¿Eres una periodista de verdad o solo vienes a verificar tu campaña de guerra, la campaña de guerra de Occidente y de la BBC de Londres contra Venezuela?

Somos un país noble y tenemos derecho a la paz. Venezuela no quiere que, producto de toda esa campaña que ustedes dirigen, un día lleguen tropas a tratar de conquistar a nuestro país. Quiere paz y respeto, y que ustedes dejen de mentir, por favor.

¿Pero discute el número de países que reconoce a Juan Guaidó?

Es que estás mintiendo. Eres una persona que expresa el dogmatismo de Occidente contra Venezuela. Son dogmáticos, son acríticos. Pensamiento único se le llama a eso.

Con todo respeto, esto son hechos. Esos países han reconocido al líder de la oposición como el presidente. ¿Cuál es su mensaje para ellos?

Primero, no son 50. Es una decena de gobiernos, no de países, que están alineados con la política de Donald Trump.

Lo que te tienes que preguntar es de dónde viene el montaje de este golpe de Estado, de dónde viene el intento de imponerle a Venezuela un gobierno que no ha elegido nadie, que se autopostuló en una plaza pública, algo absolutamente inconstitucional.

Numerosos países han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela | AFP

¿De dónde viene? De la Casa Blanca. ¿Quién lo dirige? Donald Trump. Los extremistas de la Casa Blanca quieren imponer a Venezuela un golpe de Estado. El mundo entero lo ha rechazado.

Ahora, Occidente sigue de manera abrupta, yo diría que de manera ruin, las políticas de Donald Trump.

Yo le diría a Europa y al Reino Unido, revísense. Se están dejando llevar a un fracaso por Donald Trump en una política extremista, ilegal, que viola la carta de Naciones Unidas y que no tiene ningún sustento en Venezuela.

Hoy por hoy, esa política ya fracasó. En Venezuela elige el pueblo y, de acuerdo con la Constitución, solo el pueblo pone y quita.

Si corresponde al pueblo decidir, ¿por qué no convocar unas nuevas elecciones presidenciales creíbles? Parece que su país está muy dividido sobre quién debe ser presidente.

Puede haber un debate en cualquier país sobre quién debe ser presidente, pero todos tienen un cronograma y unas reglas electorales.

Venezuela en los últimos 18 meses ha hecho elecciones para elegir sus 23 gobernadores, de los que ganamos 19, y sus 335 municipios, de los que ganamos 307.

Hemos ido seis veces a elecciones en esos 18 meses. En mayo gané con 68% de los votos las presidenciales. Desde entonces, el gobierno de EE UU hizo una política de boicot a las elecciones, porque sabían que ningún candidato de la oposición nos iba a ganar una elección.

Ya entonces posicionaron todo este golpe de Estado. La elección que está pendiente y seguramente se adelantará es la elección al Parlamento. Es la única institución que no se ha relegitimado.

Fíjate, nuestra Constitución contempla la figura del referéndum revocatorio, algo que casi ningún país tiene. A la oposición le queda la opción de activar un referéndum revocatorio en 2022.

Respetemos las reglas de juego. Que nadie nos imponga un chantaje mundial para que Venezuela se salte sus reglas electorales.

¿Podría ganar unas presidenciales ahora?

Ya las gané. Y hoy por hoy todas las encuestas indican que las fuerzas populares, bolivarianas, que yo represento, tenemos la mayoría.

En 20 años hemos ganado 23 elecciones de 25 que se han hecho.

Pero muchos dicen que esas elecciones, en especial las últimas, no fueron limpias. Ha habido denuncias de presiones en los centros de votación, de candidatos de la oposición a los que no se permitió participar… Si tiene confianza en que conseguiría una nueva victoria, ¿por qué no tener una nueva elección?

¿Cuál es la lógica para repetir unas elecciones? Que haya un cuestionamiento legal. No ha habido un solo cuestionamiento legal interno ante el Consejo Nacional Electoral ni ante el poder judicial.

Lo que ha habido son cuestionamientos políticos desde el gobierno de Estados Unidos. Cuatro meses antes de que hubiera elecciones, el gobierno de Trump dijo que no iban a reconocer ningún resultado de las elecciones en Venezuela. Y todavía no se había fijado la fecha.

Por favor, le pido a Dios que te ilumine y que ilumine a la opinión pública de la BBC. Es una guerra política del imperio estadounidense, de la extrema derecha y del Ku Klux Klan que hoy gobierna en la Casa Blanca para apoderarse de Venezuela.

Han posicionado una estrategia política, comunicacional, guerrerista para eso. Nosotros con la verdad de nuestro país estamos desmontando tanta maniobra, tanta mentira, que se repite día tras día.

Maduro fue extremadamente crítico con Estados Unidos y en particular con su presidente, Donald Trump | GETTY IMAGES

¿De veras piensa que el Ku Klux Klan gobierna Estados Unidos?

Pienso que el sector extremista de los supremacistas blancos del Ku Klux Klan dirige Estados Unidos. Es una pandilla de extremistas.

¿Le parece que el presidente Trump es un supremacista blanco?

Lo es, pública y abiertamente. Y ha estimulado las corrientes fascistas, neonazis dentro de Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Es un sector extremista que desprecia al mundo, no solo a nosotros los latinoamericanos, a los que nos ven como menos. Desprecian al mundo entero porque solamente creen en sus propios intereses.

La batalla que estamos dando por Venezuela va más allá de nuestro país. Donald Trump nos amenazó con una invasión militar hace pocos días, dijo que iba a mandar al Ejército. ¿A cuenta de qué? ¿Cuál es la razón para declararle la guerra a un país pacifista como Venezuela?

Yo le hago un llamado a los pueblos del mundo a despertar, a abrir los ojos, a ver que esto es una agresión, que Venezuela tiene problemas como muchos países del mundo, pero que solo en paz, nosotros mismos, podemos resolverlo.

Si se quiere apoyar a Venezuela, díganle no a la intervención, apoyen la paz, díganle a Estados Unidos que saque sus manos de Venezuela.

Le dice a Estados Unidos que mantenga las manos fuera de Venezuela. De acuerdo. Este es su país, pero ¿por qué cree que también lo critican muchos países de América Latina, sus propios vecinos? No es solo Washington.

Lamentablemente algunos gobiernos de extrema derecha han llegado al frente de algunos países. Colombia, Chile… En Chile el presidente (Sebastián) Piñera viene de la tradición de (Augusto) Pinochet. También está (Mauricio) Macri en Argentina.

Se ha conformado un cuadro de gobiernos de extrema derecha que han sustituido la política internacional de respeto, de tolerancia, por una ideologización que ha impuesto una intolerancia muy grande. Y tenemos relaciones muy cruzadas. Bueno, ellos forman un grupo de 11 países (el Grupo de Lima).

Con el resto de países de América Latina y el Caribe tenemos relaciones permanentes. Acaba de hacerse una reunión muy importante en Montevideo, propiciada por los gobiernos de México, Bolivia, Uruguay y los 14 gobiernos del Caricom (Comunidad del Caribe).

Al preguntarle si se enfrentaría contra el Ejército de EE UU, respondió: "Tendríamos que ir con dolor a defender el derecho de nuestro país a existir, a la paz" | GETTY IMAGES

Son 17 países de la región con los que se está trabajando en un proceso de diálogo que apoyo ampliamente. Un diálogo sin cortapisas, abierto, que nos permite a los venezolanos tratar los temas en paz y resolverlos.

No solo Estados Unidos, no solo muchos países de América Latina, también gran cantidad de países europeos discuten su legitimidad.

Es lamentable que algunos gobiernos de Europa, después de ser pateados por su política, terminen a la cola de Trump en una política totalmente ilegal que no tiene razón de ser.

Me he reunido bastante con los embajadores de la Unión Europea, les he leído la Constitución, les he demostrado que están fuera de las reglas de juego internacional.

Yo espero más de todos los países de Europa, tanto de los que han dado un paso en falso, como de los que están expectantes observando. Espero que nos oigan. Ellos solo escuchan una sola versión.

Los comunicados de la UE son una reproducción completa de los postulados de la extrema derecha venezolana.

No puede ser. Nosotros somos de verdad. Somos una fuerza de verdad, poderosa que merece ser escuchada. A Europa le digo que escuche más y que vaya por el camino del respeto.

¿Cuánto oro tienen congelado en el Banco de Inglaterra y qué posibilidades tienen de recuperarlo?

En general, en Inglaterra puede haber más de 80 toneladas de un oro legalmente venezolano, que pertenece al Banco Central de Venezuela.

Yo espero que se respete la legalidad internacional y al Banco Central de Venezuela. Ojalá prime la justicia y Venezuela no sea expropiada de algo que le pertenece.

Dice que están dispuestos a combatir. ¿Están listos para tomar las armas frente al Ejército de Estados Unidos si cruza la frontera?

No nos dejarían otra alternativa. Tendríamos que ir con dolor a defender el derecho de nuestro país a existir, a la paz.

Ojalá eso no suceda y se imponga la opinión pública mundial de paz y vean en la nobleza del pueblo venezolano el derecho que tenemos a dirimir nuestros asuntos en paz.

Que nadie se meta en Venezuela y que el grupo extremista que está en la Casa Blanca sea derrotado por una fuerte opinión pública mundial. Yo tengo fe en eso. Soy un hombre creyente y siempre le pido a Dios que nos ilumine que nos proteja.

La oposición ha hecho un llamamiento para que los voluntarios ayuden a que la ayuda cruce la frontera. Si lo hacen, ¿dispararán sus tropas sobre su propio pueblo?

Jamás lo hemos hecho y jamás se haría. La oposición tiene sus tácticas, inventa sus shows. Bueno… tienen libertad de hacer en el país lo que quieran, pero jamás ha habido ni habrá represión de esas características.

Pero Naciones Unidas dice que al menos 40 personas murieron en las protestas, alrededor de 26 a manos de las fuerzas de seguridad.

¿Qué protestas? No han mostrado una sola prueba en una campaña que duró casi 15 días. Yo veía la televisión internacional y mostraba una Venezuela que no estaba en las calles.

Claro que el 23 de enero hubo grandes marchas. La oposición hizo una gran movilización y nosotros hicimos la nuestra.

Con esas imágenes e imágenes de confrontación de calle estuvieron 15 días diciendo que había grandes protestas en Venezuela.

Para justificar el golpe de Estado y buscar gran apoyo internacional, tenían el plan de incendiar las principales ciudades del país.

No lo lograron. Solo un grupo de pequeños delincuentes salieron a las calles y fueron capturados en sus acciones de violencia.

"Al comandante Chávez le tocó pasar circunstancias parecidas a estas, cuando George W. Bush le dio el golpe de Estado de abril de 2002".

Nosotros hemos visto grandes protestas en las calles, también a muchos de sus seguidores. ¿Discute el hecho de que la oposición ha sacado a mucha gente a la calle y que esa gente está pidiendo cambio?

Yo los vi. Tuvieron plenas garantías y hubo grandes manifestaciones. Venezuela tiene una democracia movilizada, una democracia con pueblo. Hay pueblo que nos apoya y pueblo que se opone a la revolución. Cuando ellos quieren salir a marchar, tienen todas las garantías. Yo siempre me digo que ojalá lo hagan en paz.

Porque tienen grupos violentos que, cuando terminan las manifestaciones, siempre buscan un enfrentamiento con la policía para tratar de perturbar.

La oposición tiene la libertad de marchar cuantas veces quiera para exigir sus consignas y sus propuestas. Nosotros también mantendremos a nuestro pueblo movilizado.

¿Hay alguna circunstancia bajo la que usted consideraría dejar el poder?

No se trata de una persona. Yo no estoy en el poder porque yo quiero ni se trata de que pueda dejar el poder como una decisión individual.

Yo formo parte de un movimiento social, político, histórico, revolucionario. Y ese gran movimiento popular me colocó en esta responsabilidad, cumpliendo todos los pasos y requisitos constitucionales y electorales.

El mandato que me dieron es muy poderoso y yo tengo que cumplirlo. Lo he jurado con mi vida misma. Juré ante el Tribunal Supremo dar mi vida por cumplir y hacer cumplir la Constitución y lo voy hacer más allá de lo que se pueda decir y hacer.

¿Tiene confianza en que aún mantiene el apoyo del ejército? Hemos oído que ahora hay mucha intimidación en sus filas y encarcelan a la gente si alzan la voz contra usted.

Ese es otro de los mitos que se creó en toda esta campaña. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es estructuralmente humanista, democrática, institucionalizada. Y se ha forjado en valores, en una nueva doctrina, en un nuevo concepto, con una formación permanente.

Es una fuerza armada de nuevo tipo, no es un ejército de montoneras ni de golpistas. No es un ejército de pinochetistas ni lo va a ser.

Así que esa fuerza armada está firmemente leal a la Constitución, movilizada, preparándose para la defensa del país. Con mucha moral y con mucha conciencia. Y leal al comandante en jefe, Nicolás Maduro.

"Nosotros tenemos una solidez en la legitimidad y el apoyo popular", aseguró Maduro | AFP

No es una fuerza armada que se vaya a poner al servicio de Estados Unidos. Donald Trump, Mike Pompeo, John Bolton han escrito órdenes a la Fuerza Armada venezolana para que se alce en armas contra el presidente de la República. Han llegado a un extremo que, estoy seguro, nunca se había hecho con ningún país del mundo.

¿Se va a poner la fuerza armada al servicio de Donald Trump? Noooo. La Fuerza Armada está leal.

Yo tengo un nivel de relación que heredé del comandante Chávez. He ido construyendo un nivel de relación profundo, sincero con los oficiales y esa es una gran fortaleza que tiene nuestro país.

¿Cómo cree que se sentiría Hugo Chávez si viera la Venezuela de hoy?

Se sentiría motivado para luchar por nuestro país, como siempre hizo.

Al comandante Chávez le tocó pasar circunstancias parecidas a estas, cuando George W. Bush le dio el golpe de Estado de abril de 2002. Lo secuestraron, lo iban a matar. Y Chávez no vaciló ni un segundo en defender sus principios, en combatir, en mantenerse vivo para el pueblo.

Él es siempre una gran inspiración para nosotros. Yo siempre pienso ¿qué haría Chávez en estas circunstancias? Eso me sirve de mucho para buscar orientaciones correctas de qué hacer en cada día.

Si el presidente Trump pusiera 5.000 soldados en la frontera con Colombia,¿cómo respondería usted?

Puede poner un millón si quiere. Si es dentro de Colombia, no hay problema. Puede poner un millón de aviones, de tanques, de soldados. A Venezuela nosotros la defendemos y la haremos respetar.

Con la conciencia de la gente decente del mundo debemos atarle las manos a Donald Trump, impedirle que inicie una guerra en América Latina y que agreda a Venezuela. Yo pido solidaridad activa a toda la gente consciente del mundo, más allá de las diferencias ideológicas.

No a la guerra en Venezuela, no a la invasión en Venezuela. Digámosle a Donald Trump: "Fuera tus manos de Venezuela".

Si un convoy de ayuda entra sin autorización. ¿Le dispararán?

Que manden un convoy con los dólares y el oro que nos han robado. Con ese dinero, nosotros somos capaces de resolver los problemas de nuestro país.

¿Qué le diría a la gente que está hambrienta ahora, a los que no tienen ni comida ni medicinas?

Más que decir, hago: generar empleo, proteger el sistema de pensiones y a los seis millones de familias venezolanas, seguir en el proceso de reducir la miseria crítica. Nos hemos fijado la meta de la miseria cero en el periodo de 2019 a 2025 y lo vamos a lograr. Verás que lo vamos a lograr.

¿Podría decirme cuánto cuesta un kilo de queso en Venezuela?

Tiene distintos precios de acuerdo a la región.

Nos han dicho que un kilo de queso cuesta el equivalente a un salario mensual.

Nosotros tenemos distintas escalas de salario. Pero son temas muy venezolanos. No creo que le interese a tu público. Si nosotros comparamos el empleo, la protección social, la salud y la educación públicas de los venezolanos en un análisis integral, seguramente tu público entendería.

Sí te puedo decir que en Venezuela tenemos una política de protección social y de generación de empleo, y nuestro pueblo progresivamente irá resolviendo los problemas. No le faltará nada. Eso sí te lo puedo decir.