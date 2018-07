López Obrador gana en México: ¿cuánto influyó Trump en su triunfo?

Donald Trump llevaba sólo 10 días como presidente de Estados Unidos en enero de 2017, cuando Andrés Manuel López Obrador anunció una gira por este país para "defender a los migrantes".

En su viaje por distintas ciudades de EE UU, el entonces precandidato mexicano acusó a Trump y sus asesores de hablar de los mexicanos "como Hitler y los nazis se referían a los judíos" y de apoyar "una campaña de odio que es neofascista".

Más tarde publicó un libro sobre ese viaje, titulado Oye, Trump, y dijo que decidió enfrentar al gobierno de EE UU mientras el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, guardaba silencio.

Todo esto generó polémica y sospechas de que López Obrador buscaba utilizar el alto rechazo que Trump genera entre los mexicanos para lograr votos para sí mismo, algo que negó.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!