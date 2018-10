Las frases que reflejan el pensamiento del presidente electo de Brasil

Diputado desde el año 1991, el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lleva varias décadas bajo el ojo público.

Y su carrera está llena de entrevistas polémicas y declaraciones controvertidas, sobre todo contra mujeres, homosexuales o negros.

Su ideología ultraderechista provocó que medios como el semanario británico The Economist lo califiquen de "amenaza para la democracia" por afirmaciones como que cerraría el Congreso el primer día tras ser elegido presidente.

Aunque recientemente conforme se acercaban las elecciones, Bolsonaro intentó matizar su imagen.

El 25 de agosto, por ejemplo, tuiteó: "No soy homofóbico, no pienso que nadie tenga que ser violado. No defiendo que las mujeres tengan que ganar menos. No soy racista".

Estas son algunas de las afirmaciones anteriores hechas por este exmilitar de 63 años que niega que vaya a dirigir un gobierno autoritario.

1.

"Yo soy favorable a la tortura, tú lo sabes"

(Getty Images)

En 1999, cuando era diputado por el Partido Progressista Reformador, Bolsonaro aseguró en el programa de televisión Câmera Aberta: "Yo soy favorable a la tortura, tú lo sabes".

Se trata de una afirmación increíblemente polémica en un país en el que entonces solo hacía 14 años que se había puesto fin al régimen militar.

Una de las mujeres torturadas por ese gobierno fue, precisamente, Dilma Rousseff, expresidenta tras destituida en 2016.

La polémica sobre este asunto acompañó a Bolsonaro hasta esta campaña y, recientemente, el Tribunal Superior Electoral de Brasil prohibió un anuncio televisivo del candidato Fernando Haddad, que fue su rival este domingo, que lo vinculaba con la tortura.

En la pieza se veían algunas frases de Bolsonaro, como la mencionada anteriormente, intercaladas con declaraciones de mujeres torturadas tras el golpe militar de 1964.

2.

"A través del voto, no va a cambiar nada en este país"

En 1999, en ese mismo programa, Bolsonaro aseguró que "a través del voto, no va a cambiar nada en este país. Solo va a cambiar, desafortunadamente, cuando nos partamos en una guerra civil. Y haciendo el trabajo que el régimen militar no hizo: matando a unos 30.000, comenzando por FHC".

FHC son las siglas del por entonces presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, crítico de Bolsonaro.

La frase de Bolsonaro se hizo viral en internet este año.

3.

"¡No hacen nada! Creo que ni para procrear sirve más" (sobre los afrodescendientes)

En una charla en el Club Hebraica, en abril de 2017, Bolsonaro arremetió contra la población afrodescendiente en Brasil.

"Yo fui a una quilombola en Eldorado Paulista. Miran, el afrodescendiente más delgado allí pesaba siete arrobas. ¡No hacen nada! Creo que ni para procrear sirve ya. Más de 1 billón de reales gastado al año en ellos".

Los "reservas quilombolas" son comunidades de descendientes de esclavos.

Posteriormente, Bolsonaro dijo que la frase fue desafortunada, pero que estar contra las quilombolas no es ser racista, sino que estas demarcaciones son descomunales y no son razonables, afirmó, según un artículo publicado en el diario Folha de Sao Paulo.

4.

"Yo dije que no iba a violarla a usted porque usted no se lo merece"

En algunas ocasiones Bolsonaro ha repetido sus insultos, como en el caso de su enfrentamiento contra la diputada del PT Maria do Rosário.

En 2014 Bolsonaro dijo que la diputada "no merecía ser violada" por ser "muy fea".

La población negra de Brasil, según Bolsonaro, "no hace nada". (Getty Images)

Y dos años después, lo volvió a repetir en el Congreso, después de que Maria do Rosário hiciera un discurso en defensa de las víctimas de la dictadura militar.

Cuando ella abandonaba la cámara, Bolsonaro le lanzó: "Quédate ahí, Maria do Rosário, quédate. Hace pocos días me llamaste violador, en el Salón Verde, y yo dije que no iba a violarla a usted porque usted no se lo merece. Quédate aquí para oír".

5.

"El hijo empieza a estar así medio gay, lleva una zurra y cambia su comportamiento"

El colectivo homosexual ha sido blanco de Bolsonaro en numerosas ocasiones.

En noviembre de 2010, en un programa de televisión aseguró que si "el hijo empieza a estar así medio gay, lleva una zurra (golpiza) y cambia su comportamiento".

En 2016, Bolsonaro dio una entrevista a la actriz lesbiana estadounidense Ellen Page en la que ella le preguntó por sus opiniones homofóbicas.

"Cuando yo era joven, hablando de porcentajes, había muy pocos [homosexuales]. Pasado el tiempo, debido a los hábitos liberales, las drogas, las mujeres trabajando también, el número de homosexuales aumentó bastante", aseguró Bolsonaro.

"Yo suelo decir, si tu hijo empieza a ir con ciertas personas, con ciertos comportamientos, adoptará ese tipo de comportamiento. Pensará que es normal".

Y en una entrevista con la revista Playboy en 2011 aseguró que "sería incapaz de querer a un hijo homosexual".

Sin embargo, hace solo unos días, Bolsonaro apareció en un video junto con el conocido maquillador gay brasileño Lili Ferraz.

En él, Ferraz asegura que "lejos de lo que dicen, [Bolsonaro] es una persona maravillosa" y el candidato afirma que "todos nosotros en Brasil somos seres humanos, somos brasileños, patriotas, cumplimos con nuestros deberes. Y la opción de cada uno solo le interesa a él, el Estado no tiene que interferir en esta área".

6.

"Fueron cuatro hombres, con la quinta fallé y salió mujer"

De Nuevo en el Clube Hebraica, en 2017, Bolsonaro mostró su faceta anti-mujeres.

"Fui con mis tres hijos, el otro fue también, fueron cuatro. Yo también tengo un quinto, con el quinto fallé. Fueron cuatro hombres, con la quinta fallé y salió mujer", aseguró ante las risas de algunos de los presentes.

En otra entrevista en 2014 con Rádio Gaúcha, citada por Luiz Ruffato en un artículo de opinión en El País, Bolsonaro dijo lo siguiente sobre las mujeres y el mercado laboral.

"A mí me dan pena los empresarios de Brasil, porque es una desgracia ser patrón en nuestro país, con tantos derechos laborales. Entre un hombre y una mujer joven, ¿qué piensa el empresario? 'Caramba, esta mujer tiene anillo en el dedo, de aquí a poco embarazada, seis meses de permiso de maternidad…' ¿Quién va a pagar la cuenta? El empleador. Cuando ella vuelva, tendrá más de un mes de vacaciones, o sea ella trabajó cinco meses en un año. ¡Es por esto que paga menos a la mujer!"

La campaña #EleNao (Él no) sacó a miles de personas a las calles contra la ideología de Bolsonaro. (AFP)

7.

"Si puedo no pagar impuestos, no pago"

Bolsonaro había dicho en 1999 en Câmera Aberta (minuto 1:40): "Bobos somos nosotros, que estamos pagando impuestos. Incluso, consejo mío, y yo lo hago: yo evado todo lo posible. Si puedo no pagar impuestos, no pago".

Cuando este año Folha de Sao Paulo le preguntó por este tema, contestó: "Cuando yo dije que evadía...¿Quién, hoy en día, nunca se indignó con su carga tributaria? Hoy el pueblo, como un todo, no evade lo que no puede".

"Fue un desahogo", afirmó.