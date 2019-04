Las divertidas imágenes inspiradas por “el reto emoji” en las redes

Internet, y las redes sociales en particular, a veces pueden parecer un lugar solitario y aislado.

La cultura de los influyentes está cambiando la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y hasta se la ha culpado por el aumento de la ansiedad y los ataques de pánico.

Pero, de vez en cuando, las redes sociales pueden producir algo divertido, despreocupado y deliciosamente tonto, como el desafío emoji.

Es la moda viral en la que grupos de amigos recrean sus emojis favoritos en la vida real, con resultados cada vez más numerosos... y chistosos.

El reto realmente se disparó la última semana de marzo cuando la usuaria de Twitter Jeydah Weydah, de EE.UU., publicó una grabación de pantalla desde su teléfono móvil en la que mostraba a ella y a sus amigas recreando sus emojis favoritos usando solo sus caras (y algunos accesorios bien posicionados).

"¡Hicimos el desafío de emoji en mi chat grupal!", dijo Jeydah.

El tweet fue retuiteado y recibió más de 800.000 me gusta en pocas horas.

¿Cómo se juega al desafío emoji?

En realidad es bastante simple.

Todo lo que necesitas es un grupo de amigos o familiares, algún tipo de aplicación de chat en grupo y sentido del humor.

Simplemente eliges un emoji e intentas recrearlo. Obviamente, cuanto más audaz y creativo seas, mejor.

Y una vez que hayas logrado imitar los emoticones básicos, como los rostros sorprendidos y descarados, es posible que desees pasar a lo realmente emocionante como montar a caballo y escalar montañas.

Naturalmente, la gente se ha entusiasmado con la idea de compartir sus propios desafíos de emoji en línea.

Este hombre, por ejemplo, recrea espectacularmente el águila emoji.

Mientras que a éste lo inspiró la bailarina emoji.

I think it’s safe to say I won my group chat #emojichallenge pic.twitter.com/cAz9wIdaC1

Estas chicas realmente se comprometieron seriamente con el reto, recreando un cocodrilo, un delfín y una lagartija.

so my friend and i thought doing the emoji challenge would be entertaining...it sure was pic.twitter.com/p7TLiVGmtn