Kylie Jenner: el debate sobre cómo se convirtió en multimillonaria

¿Qué significa ser un millonario "hecho a sí mismo"?

La pregunta se la plantearon muchas personas desde que la revista Forbes asegurara el año pasado que la estrella de la telerrealidad Kylie Jenner sería la próxima persona en conseguir una fortuna de 1 millardo de dólares por "sí misma".

En su última lista publicada este martes, Forbes confirmó que Jenner, de 21 años, es ya oficialmente la multimillonaria más joven de todos los tiempos al haber superado ese hito con su patrimonio y haberle arrebatado el título al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

La más joven del clan Kardashian-Jenner -conocida también por las múltiples operaciones de cirugía estética a las que se ha sometido- se ha convertido en los últimos años en una gurú de la moda y cuenta con su propia línea de cosméticos.

Kylie Jenner is the youngest-ever self-made billionaire, reaching a 10-figure fortune at a younger age than even Mark Zuckerberg https://t.co/P18m2ldrQk #ForbesBillionaires pic.twitter.com/RrenNvGbbE

Sus negocios le han permitido superar ampliamente la fortuna que acumula su medio hermana, Kim Kardashian West, de 37 años, quien posee unos 350 millones de dólares, de acuerdo con Forbes.

Éxito de ventas

La marca de la joven, Kylie Cosmetics, incluye una línea de productos diseñada para ayudar a las mujeres a hacer que sus labios se vean más grandes, uno de los grandes atractivos físicos de Jenner.

A diferencia de las líneas de cosméticos tradicionales, sus productos se venden casi exclusivamente en línea.

Sus productos han sido excepcionalmente populares entre sus seguidoras.

Kylie Jenner cumplió 21 años el pasado mes de agosto. Foto: AFP.

Cuando salen a la venta en algún sitio web se agotan casi de forma instantánea y hasta los servidores colapsan por el gran número de solicitudes de compra.

La compañía de cosméticos, de la cual Jenner es la única propietaria, tiene un valor de unos 900 millones de dólares, según Forbes.

La joven de 21 años superó la barrera de los 1.000 millones a una menor edad que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, quien lo consiguió a los 23 años.

Evan Spiegel, el propietario de la popular red social Snapchat, también lo hizo durante su tercera década de vida, pero no está claro exactamente cuándo.

¿Hecha a sí misma?

La página Dictionary.com tuiteó una definición, aparentemente motivado por el artículo de Forbes, sobre qué significa la expresión en inglés la expresión "self-made" (hecha a sí misma) usada por la revista para definir a Jenner.

Jenner ya era famosa a la edad de 10 años cuando empezó a aparecer con su familia en un programa de telerrealidad.

Es por ello que algunos comentaristas y usuarios de las redes sociales criticaron el uso del término "self-made" por parte de Forbes, pues señalaron que los padres de Jenner ya eran ricos y famosos.

"¿En serio? ¿Alguien nacido en una de las familias más ricas de Estados Unidos es self-made?", escribió en Twitter Ms. Loulou, propietaria de una boutique.

“Kylie Jenner” being put on the Forbes cover and called “self made” is laughable....really? Someone born into one of the wealthiest families in America is self made? Must be two “self mades”