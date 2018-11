Joven sobreviviente de la masacre de Las Vegas murió en California

En Thousand Oaks, su casa, Telemachus Orfanos se sentía seguro después de haber sobrevivido la masacre de Las Vegas en 2017, el tiroteo más mortal de la historia moderna de Estados Unidos con 58 fallecidos.

Pero fue allí y también en un tiroteo donde encontró la muerte: Orfanos es uno de los 12 que perdieron la vida en el tiroteo ocurrido el miércoles en un bar de esa localidad al noroeste de Los Ángeles (California).

Y en el debate sobre las de fuego que resurge en Estados Unidos con los tiroteos masivos, su madre, emocionada, se mostró de lo más contundente: "Quiero control de armas, ¡no más armas!", le dijo Susan Orfanos a la cadena ABC.

Telemachus Orfanos es uno de los 12 fallecidos en Thousand Oaks. (Facebook)

La mujer también hizo referencia a las "condolencias y oraciones" que ofrecen los defensores de facilitar el acceso a las armas.

"No quiero oraciones, no quiero condolencias, yo quiero control sobre las armas. Ojalá que nadie me mande más oraciones, lo que quiero es control de armas".

