La imagen de un profesor que cuidó durante su clase la bebé de un alumno

Durante los 50 minutos que duró su lección de matemática, el profesor Nathan Alexander estuvo cargando a Assata, la bebé de uno de sus alumnos.

El estudiante, Wayne Hayer, llevó a la pequeña al salón de clases después de no haber conseguido a alguien que se hiciera cargo.

Cuando Hayer explicó la situación al docente, éste se puso la mochila portabebés para cargar a Assata y permitir al padre "tomar buenos apuntes".

La imagen de Alexander cuidando a la niña mientras dictaba su lección se hizo viral en redes sociales y generó muchos halagos a este profesor de Morehouse College, Atlanta (Estados Unidos), cuyo egresado más famoso es el fallecido activista por los derechos civiles Martin Luther King Jr.

"No tengo hijos propios. Me preocupaba que la niña empezara a llorar pero, en realidad, todo resultó perfecto. Ella se comportó extremadamente bien", comentó Alexander al portal Buzzfeed.

Según ha publicado la prensa estadounidense, el profesor le había dicho a Hayer que podía traer a la pequeña a clase, tras darse cuenta de que con frecuencia el estudiante tenía que marcharse antes de tiempo para ir a cuidar de la niña.

"Él tiene dos empleos, es un estudiante a tiempo completo, participa en los programas de liderazgo de la universidad y es padre", dijo Alexander durante una entrevista con CNN.

"Esta foto sirve como un recordatorio de lo que los padres tienen que hacer cada día y cuán importante es contar con guarderías a precios asequibles", agregó.

Morehouse College es una reconocida universidad de Atlanta| GETTY IMAGES

En su conversación con Buzzfeed News, Alexander comentó que había mecido a la niña durante la clase y bromeó diciendo que la iba a dormir con su lección.

"Cuando la niña empezó a quedarse dormida, le dije a la clase 'creo que ahora me estoy poniendo aburrido'", señaló.

En redes sociales, muchas personas -incluyendo a algunos ex alumnos de Morehouse- valoraron lo ocurrido.

"¡Mi profesor favorito! Me salvó la materia de álgebra cuando cursaba el primer semestre en Morehouse. Yo estaba en otra sección con quien probablemente era el peor profesor de la escuela, estaba listo para retirarme, pero él vio que yo estaba al borde y me dio tutorías personalizadas. Para finales de semestre mis notas subieron de la D a la A", escribió en Twitter un usuario identificado como @djnotag_

MY FAVORITE TEACHER! He saved my grade in college algebra my first semester at Morehouse. I was in another section with arguably the WORST teacher in the school, ready to drop out, but he saw I was on the edge and personally tutored me. Went from a D to an A by senester’s end. — (DJ) NO-TAG (@djnotag_) 2 de marzo de 2019

Una usuaria identificada como @LAM1086 expresó su admiración por el padre de la niña.

"Gran respeto por el profesor, obviamente, pero ¿podemos hablar del padre que pese a todo decidió ir a clase? Ese es un estudiante/padre fuerte y dedicado. Yo habría llorado y me habría quedado en casa", dijo.

huge respect for the prof obviously but can we talk about the dad still showing up in the first place?! that's one strong and dedicated student/parent. i woulda cried and stayed my ass home. — Laura (@LAM1086) 2 de marzo de 2019

Amy Cohn, quien se identifica en su perfil de Twitter como profesor de Ingeniería Industrial en la Universidad de Michigan, también se mostró entusiasmada por el gesto de Alexander.

"¡Esto es fabuloso! A cualquiera que tome mi asignatura @UMIOE 510 (Ingeniería Industrial y de Operaciones) este otoño, si alguna vez se encuentran en esta situación difícil, yo les apoyaré…", señaló a través de su perfil @ProfAmyCohn.

This is fabulous!!! To anyone taking my @UMIOE 510 this fall, if you're ever in this bind, I'll have your back... — Amy Cohn (@ProfAmyCohn) 1 de marzo de 2019

Alexander también utilizó las redes sociales para agradecer las muestras de afecto pero le dijo al periódico Atlanta Journal-Constitution: "No soy una excepción. Los profesores hacen esto a su propia manera cada día".