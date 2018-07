El hombre que caminó 32 kilómetros para llegar al trabajo y recibió un auto

El automóvil de Walter Carr se averió el jueves pasado en el momento menos indicado: al día siguiente, viernes, iba a empezar a trabajar en una empresa de mudanzas.

Por eso, la única solución que encontró Carr para solucionar el problema fue caminar durante la noche, a través de los suburbios de Birmingham, Alabama.

Recorrió una distancia de 32 kilómetros, entre Omewood y Pelham, para llegar a tiempo a su primer día de trabajo.

En el camino, Carr se encontró con un agente de policía que, impresionado por su historia, lo invitó a desayunar.

Carr debía realizar una mudanza en casa de Jenny Lamey, quien al abrir la puerta se lo encontró junto al policía.

El joven y el agente le contaron la historia a Lamey, y ella, conmovida, escribió un mensaje en la página de Facebook de la empresa de mudanzas.

Proud to have encountered this young man. He certainly made an impact on us! #PelhamPD #belikewalter pic.twitter.com/d0zz0PMvnv

En su escrito, Lamey contó que ella y su esposo se despertaron temprano el viernes pasado en la mañana para recibir a la empresa de mudanzas, que debía llegar alrededor de las 08:00 am.

Infancia en Nueva Orleans

Carr llegó a las 6:30 am a la casa de Lamey, una hora y media antes de lo pactado. Por eso, ella le ofreció un descanso antes de que llegara el resto del equipo de mudanzas, pero él se rehusó y se puso a trabajar.

We've all seen the amazing story shared by Jenny about one of our bellhops, Walter Carr, but many have asked if we have any video from the moment CEO @LukeMarklin thanked Walter for the perseverance he demonstrated on his first day w/ @BellhopsMoving #TheWorldNeedsMoreWalters pic.twitter.com/mXrvI2JQoP