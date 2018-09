La historia de la ultramaratonista que amamantó a su bebé en plena carrera

"Fue un alivio que tuviera hambre", fueron las palabras de la ultramaratonista británica Sophie Power tras amamantar a su hijo de tres meses, Cormac, mientras participaba en el Ultra Trail Mont Blanc, la mítica prueba de resistencia que se disputa en Los Alpes.

El enternecedor e impactante momento, captado por la cámara del fotógrafo Alexis Berg en el puesto de avituallamiento de Courmayeur, en el kilómetro 78 de recorrido, le ha dado la vuelta al mundo.

Alexis Berg escribió en Instagram que nunca se imaginó al tomar la foto que iba a ser publicada alrededor del mundo: "Lo que es excepcional, por supuesto, no es la foto, sino ella, con toda su fortaleza. Sophie Power"

La imagen resalta la fuerza de la corredora de 36 años para alimentar a su bebé, acostumbrado a comer cada tres horas, y finalizar la prueba disputada entre finales de agosto y comienzos de septiembre.

Sophie llegó más de 20 horas después de la ganadora de la prueba, la italiana Francesca Canepa, pero el tiempo fue lo de menos al demostrar que es posible combinar la maternidad con las pruebas de resistencia

El tiempo de 43 horas y 33 minutos que necesitó para completar los 171 kilómetros fue lo de menos, porque para Power lo más importante fue el mensaje que logró transmitir compartiendo ese momento con sus hijos y su marido, tras recordar que no pudo participar hace tres años debido a que no la dejaron inscribirse luego que no tomara la salida en 2014 por estar embarazada.

If a candid photo that gives confidence to women is my favourite race photo - this is probably my second. 20 minutes sleep over 2 nights driven on by the look I knew would be on Donnacha's face running to the finish with me. pic.twitter.com/zxFAQqqiz9