Game of Thrones: cómo las mujeres se volvieron protagonistas en la serie

Pueden decir lo que quieran sobre la trama, pero no se puede negar que la octava y última temporada de Game of Thrones (Juego de Tronos) fue de las mujeres de Poniente.

Es verdad que hubo grandes complicaciones con el giro que dieron muchos personajes, pero quedó claro que los últimos momentos de la inmensamente popular serie de televisión estarían centrados en su dinámico reparto femenino.

Desde Daenerys Targaryen a Lyanna Mormont, las mujeres se hicieron con el escenario mientras que los hombres pasaron a un segundo plano.

Todo lo bueno acaba y el episodio final se transmitirá el domingo 19 -o el lunes 20, según donde estés-.

Pero antes de decirle adiós a Juego de Tronos, hagamos un repaso de los históricos momentos femeninos que cambiaron el destino de Poniente.

Advertencia: la noche es oscura y está llena de 'spoilers', como este artículo.

¡Larga vida a su reino! (fuego y sangre)

Daenerys pasó de ser una joven tratada como mercancía por su hermano, a una lideresa a la que siguen fielmente miles de hombres| DAVIES SURYA/BBC​

Como dice el dicho: "Cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire y el mundo aguanta la respiración para ver cómo caerá".

Los fans tenían muchas esperanzas de que Daenerys Targaryen construyera y estableciera un nuevo orden mundial.

Pero después de experimentar traiciones y múltiples pérdidas, la situación de la reina de los dragones dio un giro dramático.

No dudó en destruir la capital, Desembarco del Rey, con el fuego de su dragón pese a la desesperada rendición de la ciudad.

La reacciones de los fans al frenesí asesino de Daenerys fue de la indignación a una rotunda decepción.

"Lo que le hizo a los civiles fue (equivalente a) genocidio y crímenes contra la humanidad", tuiteó el abogado Lim Wei Jiet. Otro fan dijo: "Daenerys fue la Rompedora de Cadenas y estoy decepcionado con ella".

"Quémalos a todos"| HELEN SLOAN/HBO

La autora Melissa Silverstein lamentó el rumbo que tomó el personaje de Daenerys. "Durante toda la serie, habló sobre su visión de liderazgo y de cómo quería diferenciarse de los hombres que hubo antes de ella. Pero echó todo eso por la borda cuando cayó en una espiral de locura y destruyó Desembarco del Rey".

Así que Daenerys se ganó el Trono de Hierro pero, ¿a qué precio?

La noción de una reina de los dragones loca ha enfurecido a muchos pero el columnista de cultura pop y seguidor de los Targaryen Stephanie Wilson subrayó la "doble moral" de la serie.

"Líderes masculinos como Jon Snow y Tyrion Lannister ejecutaron gente y diseñaron planes que condujeron a la muerte de miles de personas (la Batalla del Aguasnegras). Los hermanos Baratheon libraron guerras sangrientas por una oportunidad para acceder al trono", dijo.

"Cuando Daenerys actuó, fue considerada loca, hambrienta de poder y violenta".

La actriz, cómica y escritora estadounidense Mindy Kaling añadió que ella hubiera "hecho lo mismo".

Pero, ¿tienen las heroínas que jugar el rol de salvadoras todo el tiempo?

La actriz Emilia Clarke defendió a Daenerys y dio un poco de información sobre cómo funciona la mente de su personaje.

"Puedes llamarlo locura Targaryen y darle nombres que no merece pero es solo pena, es dolor", dijo.

"Para una persona es tan natural recurrir a la ira y cuando sientes tanto fracaso, decepción, vergüenza, pena y pérdida de amor; hay un límite para el dolor que uno puede aguantar antes de quebrarse".

Si bien el creador de la serie David Benioff dijo que fue la soledad lo que llevó Daenerys al borde de la locura, el psicoterapeuta Michelle Briggs apuntó al impacto de factores como el trauma psicológico, el haber presenciado muertes y la pérdida de control.

"Cada vez que juzgamos a una persona y la llamamos loca, deberíamos también ver bien a la gente y los sucesos que los hicieron de esa manera", afirmó.

La leona que nunca se preocupó por las opiniones de las ovejas

Cersei Lannister acabó siendo reina, aunque a un alto precio| DAVIES SURYA/BBC​

"Reina serás hasta que llegue otra más joven y más bella para derribarte y apoderarse de todo lo que te es querido".

Una profecía escalofriante se cumplió para la principal antagonista de la serie, Cersei Lannister, que se encontró con una rival a su altura y fue destronada por Daenerys Targaryen.

Pese a aferrarse al poder desesperadamente, la reina villana "pierde el control". La actriz que la interpreta, Lena Headey, lo resumió así:

"Cersei siempre estuvo destinada a estar sola. Destruyó cada alianza, conexión y amor bueno que hubo en su vida. Y hasta el último momento, negó, como siempre, lo que estaba sucediendo".

"Lo que sea que se ponga en nuestro camino, lo derrotaremos"| HELEN SLOAN/HBO

Durante su reinado, fue difícil determinar el impacto de Cersei en los Siete Reinos. Pero siempre hubo algo complejo en él.

Stephanie Wilson cree que Cersei también fue una víctima del sistema en el que se crió.

"Cersei Lannister albergó resentimiento porque el sistema patriarcal de Poniente la alejó del verdadero poder durante mucho tiempo, así que hasta cierto punto, que al final se llegara a convertir en reina fue una especie de momento empoderador", dijo.

"Ella era una villana hasta la médula pero, en lo que se refiere a antagonistas, estuvo a la altura de los hombres de la serie y merecía un título para corresponderse con el poder por el que tanto luchó".

"Pero aún así, su crueldad y sadismo hicieron que fuera incómodo alegrarse completamente por ella".

Nuestras condolencias para la Reina Loca original. Había formas de morir peores y este es el mejor momento para irse de Poniente antes de que se vuelva más loca.

La Lady de Invernalia: una verdadera sobreviviente

Sansa también se ha convertido en una figura respetada en| DAVIES SURYA/BBC

No necesariamente son los más fuertes quienes sobreviven. A menudo, son los más inteligentes.

Esto no puede ser más cierto respecto a Sansa, la hija mayor de los Stark que perdió gran parte de su inocencia tras presenciar la brutal ejecución de su padre y que aprendió lecciones de las trágicas muertes de su madre y hermanos.

El trauma, en cualquiera de sus formas, nos impacta. Desafortunadamente para Sansa, su sufrimiento en manos de hombres no acabó allí.

Escenas polémicas de maltrato familiar y la de su violación marital en manos de su exmarido, Ramsay Bolton, atrajo la furia de los fans. Pero Sansa se rehusó a debilitarse.

Emergió más fuerte y, para sus seguidores, consiguió vivir más que otros personajes.

Pero su historia encendió un acalorado debate entre los supervivientes de abusos sexuales, que consideraron que la violación no debe usarse como "un dispositivo narrativo" para resaltar o definir a personajes femeninos.

La experta en medios de comunicación Stephanie Genz, de la Universidad de Nottingham Trent, aseguró que esto enfatizaba una "lógica sexista".

"Las mujeres no deberían de ser abusadas ni "rotas por dentro" para adquirir resiliencia o dureza", le dijo a la BBC.

La actriz estadounidense Jessica Chastain opinó que "fortaleza prevaleciente de Sansa se debía solamente a ella misma".

Rape is not a tool to make a character stronger. A woman doesn’t need to be victimized in order to become a butterfly. The #littlebird was always a Phoenix. Her prevailing strength is solely because of her. And her alone.#GameOfThrones pic.twitter.com/TVIyt8LYxI