Foto antes del incendio de Notre Dame desató búsqueda de padre e hija

Una petición para encontrar a dos personas fotografiadas frente a la catedral de Notre Dame de París poco antes del devastador incendio de este lunes se ha vuelto viral en las redes sociales.

La foto muestra lo que parece ser a un padre y una hija jugando alegres frente al templo parisino.

La turista Brooke Windsor, de 23 años, dice que tomó la foto aproximadamente una hora antes de que el incendio arrasara el histórico edificio.

En un intento por encontrar a los protagonistas de la instantánea, publicó la foto en Twitter.

"Tomé esta foto cuando salía de #NotreDame aproximadamente una hora antes de que se incendiara. Casi me acerqué al papá para preguntarle si quería la imagen. Ahora desearía haberlo hecho. Twitter si tienes algo de magia, ayúdalo a encontrar esto", escribió.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this ���� pic.twitter.com/pEu33ubqCK