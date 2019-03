FIRE: el movimiento de los que se jubilan en plena juventud

El problema de muchos trabajadores es que se enfocan en cuánto ganan y no en cuánto gastan, dice Brad Barrett.

Él y su esposa Laura, dos estadounidenses de clase media del estado de Virginia (este), también dedicaban su vida al trabajo y obtener un sueldo hasta que decidieron cambiar de enfoque.

Como otros del movimiento FIRE (sigla en inglés de independencia financiera, retiro temprano, que además significa "fuego"), optaron a temprana edad por fijarse en qué estaban gastando sus sueldos.

"Ya no tengo que trabajar de 9 a 5 nunca más. Ya no tengo un empleador del que depender para obtener un cheque de pago", dice orgulloso Brad Barrett a la BBC.

Los Barrett está orgullosos de haberse jubilado antes de cumplir 40

La pareja ahora tiene el tiempo que desea para dedicarse a trabajar en lo que realmente les gusta, el tiempo que quieran hacerlo, y tener suficiente dinero para llevar una buena vida con sus dos hijas.

"Dejamos de trabajar en nuestra treintena", asegura.

Detener las fugas

Tanto Brad como Laura eran contadores y tenían un empleo asalariado hasta que la llegada de sus hijas les hizo reflexionar sobre cómo obtener y gastar dinero efectivamente.

"La mayoría de la gente se fija en lo que gana, mientras que las personas en la comunidad de independencia financiera nos fijamos en lo que gastamos", dice Brad Barrett.

Brad Barrett emplea parte de su tiempo en dar consejos y asesorar a otras personas sobre cómo lograr independencia financiera

Como el movimiento FIRE promueve, una persona puede llegar a conseguir independencia financiera a los 35, 40 o hasta 50 años identificando y cerrando las fugas innecesarias de dinero.

En su casa, los Barrett aseguran que ahorraron US$ 3.000 al mes limitando sus gastos en cosas que en EE.UU. parecen tan básicas como no tener un auto que costear o no salir a comer fuera de casa todo el tiempo.

Laura Barrett dice que una cena preparada en casa le cuesta unos US$2 o US$3 por persona.

"Si ahorramos US$ 3.000 al mes, eso es US$ 36.000 al año. Si haces eso por 10 o 15 años, e inviertes ese dinero, crece y se hace de una cantidad significativa", apunta Brad Barrett.

Trabajar por gusto

La pareja explica que no es que hayan dejado de trabajar completamente, sino que ahorraron el dinero suficiente como para solo necesitar una parte de lo que ganaban antes.

Pueden trabajar en lo que les gusta hacer, sin importar dejar de percibir un sueldo de US$70.000 al año -un sueldo de clase media en EE.UU.- y solo recibir unos US$ 20.000.

Laura Barrett asegura que los seguidores de movimientos como FIRE no dejan de trabajar, sino lo hacen cuando y en donde quieren

"Tengo un trabajo por temporada, dos meses al año haciendo las declaraciones de impuestos en la época de más demanda, así que sigo un poco en la fuerza laboral", explica ella.

En el caso de su esposo, emprendió varios negocios personales que ahora se dedica administrar.

"Tengo el tiempo y espacio para trabajar en ellos y hacerlos crecer significativamente", dice Brad Barrett, quien promueve sus estrategias de independencia financiera a través de un podcast llamado Choose FI.

Vivir solo de un salario puede impedirnos alcanzar metas financieras a largo plazo. Foto: Getty Images

Y su estrategia también les ha permitido dedicarle el tiempo adecuado a sus hijas.

"Como madre, la independencia financiera me ha permitido estar aquí (en casa) con mis hijos. En las vacaciones de verano estoy con ellos todo el tiempo todos los días", celebra Laura Barret.

Las dudas sobre FIRE

El concepto del movimiento FIRE se ha vuelto un tema muy popular en grupos de internet en los últimos años.

Las estrategias de FIRE dicen que una persona entre los 20 y los 40 años debe ahorrar lo suficiente como para retirarse alrededor de los 50 (o antes).

Expertos consideran que alguien que se retira en sus años 30 tiene que ahorrar mucho más de lo que el movimiento FIRE promueve. Foto: Getty Images

Unas 500.000 personas participan en grupos sobre independencia financiera en la red social Reddit.

Sin embargo, expertos en economía personal también han señalado algunas dudas sobre qué tan posible es que limitar los gastos y vivir austeramente se traduzca en una jubilación temprana.

Señalan que los seguidores de FIRE subestiman enormemente cuánto necesitan ahorrar.

La regla de oro de muchos, incluidos los Barrett, es ahorrar 25 veces el gasto anual que necesitarán para sus años de retiro: por ejemplo, para que alguien gaste US$30.000 anuales en sus años de jubilación, necesitaría tener una bolsa de US$750.000.

Pero esta regla tiene sus defectos, especialmente cuando se aplica a los jóvenes.

Generalmente funcionaría para aquellos que se jubilan a sus años 60, quienes probablemente no necesitarán dinero por más de 30 años.

Pero si alguien se jubila a los 40 o 45 años, y vive otros 40 años, lo necesario será mucho más que los 25 años planeados.