Este es el baile por el que criticaron a la congresista más joven de EE UU

A los ojos de sus críticos, Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista más joven de la historia de Estados Unidos, no hace nada bien.

A una larga lista de críticas, incluida la ropa que usa, ahora se puede agregar el "grave delito" de bailar mientras cursaba sus estudios en la universidad.

Este miércoles, un día antes de que Alexandria Ocasio-Cortez realizara su juramento como congresista, apareció en Twitter un video de hace una década con el que algunos quisieron avergonzar a la joven de 29 años.

En él se puede ver a la legisladora -que se autodefine como socialista- bailando cuando era estudiante en la Universidad de Boston.

"Como una imbécil"

"Aquí está la comediante favorita de Estados Unidos que actúa como una imbécil", escribió un usuario de una cuenta de Twitter bajo el nombre de AnonymousK1776, al compartir el video.

La cuenta, que parece hacer referencia a QAnon, la teoría de la conspiración de un presunto "Estado profundo" contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump y sus partidarios, fue eliminada a las pocas horas.

"Después de que Alexandria Ocasio-Cortez sea expulsada de su cargo, puede ir a bailar a un escenario que tenga un palo", escribió otro.

Pero esas críticas provocaron el efecto contrario y la congresista recibió una oleada de apoyo.

Oh my goodness. A high school student dancing and singing? Who do you think this is going to offend, the pastor in Footloose?