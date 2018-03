¿Eslovenia o Eslovaquia?: cómo evitar la confusión entre estos dos países

El primer ministro de Eslovenia anunció su renuncia esta semana. El primer ministro de Eslovaquia anunció su renuncia esta semana.

Si no notas la diferencia en estas dos afirmaciones la primera vez que las lees, no eres el único.

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, renunció por un escándalo tras el asesinato de un periodista que investigaba una trama de corrupción gubernamental.

Mientras que el líder esloveno, Miro Cerar, dejó su cargo después de que un fallo judicial anuló un proyecto ferroviario que constituía la pieza central de su propuesta de inversión en infraestructuras.

Pero la confusión en torno a la identidad de estas dos naciones europeas no es algo nuevo, sino que surge desde su creación en la década de 1990.

Los primeros ministros eslovaco y esloveno anuncian la renuncia el mismo día, complicándole la vida a esas personas que todavía no pueden diferenciar entre Eslovaquia y Eslovenia", dice un tuit.

To avoid confusion between Slovenia and Slovakia Slovenian prime minister to resign as well.