El escándalo de Odebrecht por el que Alan García iba a ser detenido

Este miércoles se vivió el episodio más dramático del llamado caso Odebrecht.

El ex presidente de Perú Alan García decidió terminar con su vida con un disparo en la cabeza y nada pudieron hacer los médicos que lo atendieron para salvarlo.

La policía se encontraba rumbo a su vivienda para detenerlo cuando el ex mandatario tomó la drástica decisión.

Sin embargo, no es el único capítulo de la política latinoamericana que está relacionado con lo que llaman "la mayor red de sobornos extranjeros en la historia".

Los dineros ilegales que se atribuyen a la empresa constructora brasileña Odebrecht ocasionaron terremotos políticos en países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Venezuela y Perú.

El escándalo de Odebrecht se extiende por toda Latinoamérica

Generaron escándalos que alcanzaron muy altas esferas de la política latinoamericana y por ello existen ex presidentes, ex ministros y otras ex autoridades en prisión.

La red de sobornos más grande

El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la firma Odebrecht protagonizó la mayor "red de sobornos en la historia".

Sucedió después de que un juez brasileño destapara el escándalo en 2014 señalando millonarias cifras de lavado de dinero.

El caso en Brasil fue bautizado en un principio como Lava jato (lavado de auto, en español) debido a que se detectó un centro de limpieza de vehículos donde se realizaban enormes transferencias de dinero ilegal.

En Colombia se generaron protestas por las acusaciones contra el fiscal general y el caso Odebrecht

Las investigaciones del caso Lava jato en Brasil se centraban en la supuesta concesión fraudulenta de contratos públicos de la petrolera Petrobras a empresas interesadas, a cambio del pago de sobornos a políticos y funcionarios.

Una de las principales empresas brasileñas implicadas en el Lava jato es la constructora Odebrecht, de ahí la conexión entre ambos escándalos de corrupción y sobornos.

Ejecutivos de Odebrecht llegaron a reconocer que la firma había cometido actos de corrupción incluyendo el pago de cerca de 788 millones de dólares en sobornos.

El objetivo: facilitar la consecución de contratos para más de 100 proyectos en distintas naciones de la región.

Los pagos ilícitos, según el Departamento de Justicia estadounidense, incluyen 349 millones de dólares en Brasil, 98 millones de dólares en Venezuela y 10 millones de dólares en México; sin embargo, estos no son todos los países involucrados.

Procesos judiciales en marcha

Perú es uno de los países en los que el caso Odebrecht generó mayores consecuencias.

Además de lo sucedido con García, los ex presidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski tienen procesos judiciales abiertos.

Lo mismo que el ex fiscal general de ese país Pedro Chavarry, quien dimitió en enero de este año acosado por las protestas en su contra.

Además, el ex presidente Alejandro Toledo, que está fuera de Perú, es requerido por las autoridades de su país para que responda a las acusaciones de haber recibido dinero de Odebrecht.

En países como Brasil y Colombia también existen indicios de culpabilidad sobre autoridades por presuntas recepciones de sobornos.

De acuerdo con un documento judicial difundido por Estados Unidos con datos de 2009, Odebrecht pagó aproximadamente 349 millones de dólares a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes en territorio brasileño.

Washington menciona específicamente situaciones relacionadas con contratos con la petrolera estatal Petrobras que ahora son investigados y por los que el ex mandatario Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión señalado de recibir sobornos en el marco del caso Lava jato.

América Latina

En Colombia se produjeron arrestos por el caso Odebrecht, pero todavía no fueron enjuiciados los principales acusados.

El último escándalo generado por esta situación fue la misteriosa muerte del principal testigo del proceso en el país, Jorge Enrique Pizano.

Por si fuera poco, tres días después de ese fallecimiento también perdió la vida su hijo, Alejandro Pizano, quien había llegado hasta Colombia para el funeral de su padre.

La Fiscalía de este país confirmó que el deceso se debió a la ingesta de cianuro encontrado en una botella sobre el escritorio de Jorge Enrique Pizano.

En Argentina, según los fiscales estadounidenses, aproximadamente entre 2007 y 2014, Odebrecht realizó pago de sobornos por valor de US$35 millones "en el entendido de que esos se trasladarían, en parte, a funcionarios gubernamentales".

Alan García siempre rechazó las acusaciones en su contra

Ecuador vive un caso similar ante la denuncia de que, entre 2007 y 2016, la firma brasileña estuvo involucrada en pagos por 33,5 millones de dólares.

En el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos se reporta que Odebrecht tuvo problemas con un contrato de construcción y que, mediante un intermediario, realizó pagos en efectivo "para resolver" los mismos con autoridades ecuatorianas.

En Venezuela, de acuerdo con la entidad judicial estadounidense, "Odebrecht efectuó o hizo que se efectuaran pagos corruptos a funcionarios gubernamentales y sus intermediarios por aproximadamente 98 millones de dólares para ganar o retener contratos de obra publica".

En México, las pesquisas apuntan a la empresa productiva del estado Petróleos Mexicanos (Pemex), donde algunos de sus ex funcionarios son señalados de recibir dinero de la compañía brasileña a cambio de asignar contratos.

La cantidad entregada en sobornos fue de 10,5 millones de dólares, de los cuales 6 millones fueron para un empleado de una empresa estatal, según la causa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Similares denuncias todavía se analizan en países como Guatemala, Panamá y República Dominicana.