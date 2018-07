Donald Trump declaró que Montenegro podría dar inicio a guerra mundial

Donald Trump califica a Montenegro como un "pequeño país con gente muy fuerte". Pronto también descubrirá que tienen opiniones potentes.

"Es el presidente más extraño en la historia de Estados Unidos", le dice Ranko Krivokapic a la BBC.

Krivokapic sabe algunas cosas sobre ser jefe de Estado.

Se desempeñó como presidente del Parlamento de Montenegro desde su independencia en 2006 hasta 2016, y sigue siendo líder del opositor Partido Social Demócrata.

Es justo decir que no está impresionado con el enfoque actual del presidente de Estados Unidos hacia la diplomacia y los asuntos mundiales.

"Con este tipo de presidente, con su conocimiento de la política exterior, ¿quién sabe realmente lo que está pasando?".

"Son muy agresivos"

En una entrevista con Fox News, Trump sugirió que Montenegro, con menos de un millón de ciudadanos, podría de alguna manera provocar un conflicto global. Su respuesta al entrevistador Tucker Carlson causó una gran sorpresa en la costa del Adriático.

"Digamos que Montenegro, que se unió el año pasado, es atacado", dijo Carlson al presidente. "¿Por qué debería mi hijo ir a Montenegro para defenderlo de una embestida?"

Se estaba refiriendo al Artículo 5 del tratado de fundación de la OTAN, que ve un ataque a un miembro como un ataque contra todos. Trump entendió su punto.

Trump says he's bothered by provisions of NATO that require the US to come to the defense of other member countries. pic.twitter.com/2xY1FjBTSn

"Trump dice que le molestan las disposiciones de la OTAN que requieren que Estados Unidos salga en defensa de otros países miembros", dice el tuit que muestra el video de la entrevista.

"Son personas muy fuertes y agresivas. Pueden ponerse agresivos y, felicitaciones, estás en la Tercera Guerra Mundial", improvisó Trump.

El artículo 5 fue invocado una sola vez por Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Boris Raonic, director de programación en la organización de derechos humanos Alianza Cívica, era uno de los que apenas podían creer lo que estaba escuchando.

"Estamos acostumbrados a tener (un presidente de Estados Unidos) que une y promueve los valores occidentales. Ahora, en lugar de un líder, tenemos un showman".

Donald Trump habló sobre Montenegro después de un viaje que abarcó tanto una cumbre de la OTAN como una reunión con el ruso Vladimir Putin

Raonic dice que incluso esto no importaría tanto si Trump se hubiera tomado la molestia de estudiar los países y los asuntos sobre los que estaba haciendo pronunciamientos bruscos.

"Obviamente no lee lo que el Departamento de Estado le prepara, así que tenemos estas declaraciones estúpidas, que claramente muestran una falta de conocimiento y respeto por el papel que Estados Unidos tenía hasta ahora".

Las fuerzas de la OTAN "no son necesarias"

La descripción que hizo Trump de Montenegro como una nación de locos por los conflictos probablemente sorprenda al millón de turistas que cada año disfruta de las montañas y las playas pacíficas.

Y tampoco es una imagen que el mismo Ranko Krivokapic reconoce.

La descripción que hace Trump de Montenegro puede sorprender a quienes los turistas que visitan sus pacíficos puntos turísticos

"La paz en Montenegro no está en peligro, todo está bajo control: las fuerzas de la OTAN no son necesarias en Montenegro".

Boris Raonic tampoco está impresionado por la caracterización de Trump de los montenegrinos modernos.

"Montenegro se apartó de su tradición (militar) hace más de medio siglo. Las afirmaciones de (Trump) son, por decir lo menos, inapropiadas ya que estamos estrechando nuestro camino hacia la adhesión a la UE. Ser miembro de la OTAN nos proporciona seguridad adicional".

Pero no necesariamente garantiza el respeto.

El primer ministro de Montenegro, Dusko Markovic, experimentó eso en una cumbre de la OTAN el año pasado, cuando Trump lo apartó del camino mientras los jefes de gobierno se reunían para una "fotografía grupal".

Influencia rusa

El presidente de Estados Unidos también puede estar traicionando su ignorancia o insensibilidad hacia la actividad reciente de Rusia en los Balcanes occidentales.

Rusia dejó en claro que todavía ve a la región como parte de su esfera de influencia.

Antes del ingreso de Montenegro a la OTAN, el entonces viceprimer ministro ruso, Dmitry Rogozin, dijo que la exrepública yugoslava "lamentaría" unirse a la alianza.

The people of #Montenegro boldly withstood pressure from #Putin’s Russia to embrace democracy. The Senate voted 97-2 supporting its accession to #NATO. By attacking Montenegro & questioning our obligations under NATO, the President is playing right into Putin’s hands.