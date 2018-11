Cuba se retira del programa "Más Médicos" por las exigencias de Bolsonaro

"El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha tomado la decisión de no continuar participando en el programa 'Más Médicos' en Brasil".

Con estas palabras, el gobierno cubano anunció este miércoles su retirada del programa, decisión que justificó por las palabras "amenazantes y despectivas" del presidente electo brasileño Jair Bolsonaro, que advirtió que el proyecto debía ser modificado.

El Ministerio de Salud Pública cubano (Minsap) añadió que ya comunicó la noticia a la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a "los líderes políticos brasileños que fundaron y defendieron esta iniciativa".

La decisión implica la retirada de los más de 8.000 médicos de la isla que trabajan en Brasil en un programa iniciado en agosto de 2013 por iniciativa de la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff y que tiene un total de 18.240 plazas cubiertas por profesionales brasileños y extranjeros.

Jair Bolsonaro reaccionó en Twitter a la decisión del gobierno cubano:

Condicionamos à continuidade do programa Mais Médicos a aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos, hoje maior parte destinados à ditadura, e a liberdade para trazerem suas famílias. Infelizmente, Cuba não aceitou.

"Condicionamos la continuidad del programa Más Médicos a la aplicación de prueba de capacidad, salario completo a profesionales cubanos, hoy la mayoría de ellos destinados a la dictadura, y la libertad de traer a sus familias. Desafortunadamente, Cuba no aceptó".

Y añadió:

Atualmente, Cuba fica com a maior parte do salário dos médicos cubanos e restringe a liberdade desses profissionais e de seus familiares. Eles estão se retirando do Mais Médicos por não aceitarem rever esta situação absurda que viola direitos humanos. Lamentável!