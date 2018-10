Cuáles son las principales propuestas de Jair Bolsonaro luego de su triunfo

Se confirmaron los pronósticos y Jair Bolsonaro asumirá como presidente de Brasil el próximo 1 de enero.

El diputado y ex capitán del ejército, del Partido Liberal Social, se impuso al candidato de izquierda Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, con algo más de 55% de los votos.

Bolsonaro centró su campaña en el fin de la corrupción y el combate contra la criminalidad.

Con sus polémicas declaraciones y sus posturas extremas, el ahora presidente electo de Brasil logró cautivar a una mayoría de votantes.

Propuestas de Bolsonaro en las distintas disciplinas:

Educación y salud

-No admitir la "ideología de género" en las escuelas. Defiende la educación "sin adoctrinamiento ni sexualización precoz", a través de la llamada Escuela Sin Partido.

-Incluir en el currículo escolar las disciplinas de educación moral y cívica (EMC) y organización social y política brasileña (OSPB), que se enseñaban durante el régimen militar.

-Disminuir el porcentaje de vacantes para cuotas raciales.

-Ampliar el número de escuelas militares. Propone tener en dos años un colegio militar en cada capital.

-Defiende la adopción de la educación a distancia en la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, con clases presenciales y pruebas o clases prácticas para "ayudar a combatir el marxismo".

-Para combatir la mortalidad infantil, defiende la mejora de las condiciones sanitarias básicas y la adopción de medidas preventivas de salud para reducir el número de bebés prematuros.

-Crear la carrera de médico de estado para atender las áreas remotas y más necesitadas de Brasil.

-Propone que los médicos extranjeros, entre ellos los cubanos, solo puedan ejercer si aprueban un examen estatal.

-Incluir profesionales de educación física en el programa de "Salud de la Familia" para combatir el sedentarismo, la obesidad y sus consecuencias.

Seguridad

-Redirigir la política de derechos humanos y priorizar la defensa de las víctimas de la violencia.

-Defiende el derecho universal a la posesión de armas de fuego.

-Propone cambiar el código penal para establecer la legítima defensa.

-Garantizar que los policías no sean castigados si matan a alguien en una confrontación.

-Reducir la mayoría de edad penal a 17 años por enmienda constitucional.

-Acabar con la progresión de penas y las salidas temporales.

-Apoyar penas duras para crímenes de violación, que incluyen la castración química voluntaria a cambio de la reducción de pena.

-Tipificar como terrorismo las invasiones de propiedades rurales y urbanas en el territorio brasileño.

Políticas sociales y derechos humanos

-Mantener el subsidio a las familias con menos recursos y combatir el fraude en el programa "Bolsa Familia".

-No demarcar ni un "milímetro" más de tierras indígenas.

Economía y empleo

-Renegar del comunismo y el socialismo y practicar el libre mercado.

-Establecer un impuesto único sobre la renta con una tasa de 20%. Hoy, el impuesto es progresivo. Propone la exención del impuesto a la renta para quien gana hasta 5 salarios mínimos. Está en contra de la gravación de impuestos sobre grandes fortunas y herencias y de nuevas cargas impositivas a los empresarios.

-Crear un Ministerio de Economía que abarque funciones hoy desempeñadas por los Ministerios de Hacienda, Planificación e Industria y Comercio.

-Privatizar o cerrar cerca de 50 empresas estatales. Está en contra de la privatización del Banco de Brasil, de la Caixa Económica (de ahorros) y de Furnas (distribución de electricidad). Está en contra de la privatización del sector de generación de energía. En el caso de Petrobras, afirmó que el "núcleo debe ser conservado", pero admitió que la privatización sería necesaria "si no hay una solución respecto a la política de precios de los combustibles".

-Reducir en 20% el volumen de la deuda pública a través de privatizaciones, concesiones y venta de propiedades inmobiliarias del gobierno central.

-Eliminar el déficit público primario en el primer año de gobierno y convertirlo en superávit en el segundo año.

-Introducir paulatinamente el sistema de capitalización como modelo de financiación para la seguridad social.

-Hacer de Brasil un centro mundial de investigación y desarrollo de grafeno y niobio.

Política y corrupción

-Descartó una nueva Constituyente (para elaborar una nueva Constitución), desautorizando lo dicho por su candidato a vicepresidente, general Hamilton Mourão, quien había declarado que era favorable a una nueva Constitución, escrita por una "comisión de notables", no por representantes "elegidos por el pueblo". Además, en una entrevista Mourão admitió la posibilidad de un "autogolpe" por parte del aspirante a presidente con apoyo de las Fuerzas Armadas. Bolsonaro respondió: "Él es general, yo soy capitán. Pero yo soy el presidente. Lo desautoricé en esos dos momentos. Él no podría ir más allá de lo que la Constitución permite. Jamás puedo admitir una nueva Constitución, incluso por falta de poderes para ello. Y la cuestión de autogolpe, no sé, no entendí bien lo que él (Mourão) quiso decir en aquel momento. Pero eso no existe".

-Hacer una minireforma política que incluya un cambio en el proceso de votación. Incluye el retorno del voto impreso, combinado con la urna electrónica.

-Reenviar para aprobación del Congreso "Las diez medidas contra la corrupción" propuestas por el Ministerio Público Federal.

-Recortar el número de ministerios y nombrar al menos a 5 generales como ministros.

-Cerrar el Ministerio de las Ciudades y "mandar el dinero directamente al municipio".

Política exterior y medioambiental

-Hacer negocios con todo el mundo, sin sesgo ideológico. Dar prioridad a las relaciones comerciales con naciones como Israel, no con Venezuela.

-No va a sacar a Brasil de la ONU, a pesar de haber dicho que "es una reunión de comunistas, de gente que no tiene ningún compromiso con América del Sur". Luego dijo que cometió un fallo y que no se refería a la ONU, sino al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que había hecho una recomendación favorable a la candidatura de Lula.

-Revocar la ley de inmigración y hacer campos de refugiados para lidiar con la migración venezolana en Brasil.

-Propone cambiar la embajada brasileña en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén y cerrar la embajada de la Autoridad Palestina en Brasil.

-Reducir las tasas tributarias de importación y barreras no arancelarias. Crear nuevos acuerdos bilaterales internacionales.

-Defiende que Brasil abandone el Acuerdo de París contra el cambio climático.

Sociedad polarizada

Las elecciones presidenciales de Brasil dejaron en evidencia el ambiente de profunda polarización que vive el país y que, según muchos analistas, no se resolverá con la victoria de Bolsonaro.

El triunfo de Bolsonaro constituye un marcado giro a la derecha en la democracia más grande de América Latina, que fue gobernada por el Partido de los Trabajadores, de izquierda, entre 2003 y 2016.

En el discurso tras conocerse los resultados, Bolsonaro dijo que su gobierno será "defensor de la democracia y la Constitución".

"El compromiso que adquirí con el pueblo brasileño fue el de crear un gobierno decente, comprometido con el país y el pueblo. Y les garantizo que lo haré", añadió.

"Cambiaremos juntos el destino de Brasil".