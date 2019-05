Cuál ha sido la reacción internacional al llamado de Guaidó y López

Desde la posición más moderada de México a la vehemencia de Evo Morales en Bolivia, muchos de los líderes políticos en América Latina reaccionaron al llamamiento de Juan Guaidó y Leopoldo López a un levantamiento militar en Venezuela.

Guaidó, titular de la Asamblea Nacional que se proclamó presidente interino, convocó a primera hora de la mañana a poner en marcha la fase final de lo que llamó la "Operación Libertad", levantamiento para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.

Lo hizo llamando a los miliares a acompañarlo y junto al líder opositor Leopoldo López, que salió de su arresto domiciliario, según dijo, con la ayuda de los militares que lo custodiaban.

Poco después, autoridades del gobierno de Maduro denunciaron un intento de golpe militar y se comenzaron a registrar los primeros disturbios. En Caracas, en concreto, alrededor de la base aérea de La Carlota, en el corazón de la ciudad.

Y la reacción internacional no se hizo esperar. Una de las más enérgicas condenas a la acción de Guaidó llegó del presidente de Bolivia, Evo Morales, que siempre fue un fiel aliado del gobierno venezolano y amigo personal del expresidente Hugo Chávez.

Además, señaló a Estados Unidos de estar detrás de lo sucedido.

"Estados Unidos con su injerencia y promoviendo golpes de Estado busca provocar violencia y muerte en #Venezuela, no le importan las pérdidas humanas, solo sus intereses", escribió en su cuenta de Twitter.

Junto a Juan Guaidó y Leopoldo López aparecieron miembros de la Guardia Nacional leales a ellos | Gettty Images

Otro aliado tradicional de Venezuela, Cuba, tachó de "traidores" y "golpistas" a los participantes de la operación.

Lo hizo a través de las redes sociales su presidente, Miguel Díaz-Canel.

México acudió a un tono conciliador que responde a la perfección a su política no injerencia en los asuntos internos de otros países, conocida como doctrina Estrada.

"México pide una salida pacífica a la crisis en Venezuela y anuncia que empezó consultas con los miembros del Mecanismo de Montevideo para encontrar "una ruta común" que evite una escalada de violencia en ese país".

Respaldo de EE UU y el Grupo de Lima

El inquebrantable respaldo de parte de EE UU del que siempre gozó Guaidó se volvió a poner de manifiesto este martes.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, reiteró el apoyo del gobierno de Donald Trump a Guaidó.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE

"El gobierno de los Estados Unidos apoya plenamente al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad y la democracia", dijo.

La respuesta a este tuit fue casi inmediata.

"La obsesión de Washington por controlar la riqueza petrolera venezolana, los lleva de torpeza en torpeza. Subestiman al Pueblo de Simón Bolívar", le contestó el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

Por su parte, el Grupo de Lima, que reúne a varios países latinoamericanos críticos con Maduro, llamó a diversos actores de la comunidad internacional a tomar medidas para aislar al gobierno venezolano

El objetivo del llamamiento es propiciar una transición en Venezuela en favor de Guaidó.

El Grupo de Lima criticó a China, Cuba, Rusia y Turquía "por el impacto negativo que su apoyo al régimen ilegítimo de Maduro" causa a la región latinoamericana.

Los disturbios en Caracas se concentraron en la base de La Carlota | AFP

El Grupo de Lima además rechaza "cualquier amenaza o curso de acción que implique una intervención militar en Venezuela" y reitera su apoyo a un "proceso pacífico de recuperación de la democracia (...) conducido por los propios venezolanos".

Entre los miembros del grupo, se pronunció el presidente colombiano, Iván Duque, que llamó a los venezolanos a colocarse del "lado correcto de la historia, rechazando dictadura y usurpación de Maduro".

También se mostró contundente el presidente de Chile, Sebastián Piñera, al calificar el gobierno de Maduro como "dictadura".

El gobierno de Perú continuó con su respaldo "pleno" al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, "en su lucha por recuperar la democracia en Venezuela" y afirmó que sigue de cerca la situación en ese país junto al Grupo de Lima.

La cancillería escribió que "el régimen usurpador y dictatorial de (Nicolás) Maduro debe llegar a su fin".

Rusia y Turquía condenan la acción de Guaidó

El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, rechazó en un tuit el desafío planteado por Guaidó: "Preocupado con las noticias de que hay alguna agresión contra el orden constitucional en Venezuela. Me opongo a intentos de cambiar gobiernos legítimos mediante acciones no democráticas".

"Estoy a favor de resolver los problemas en el país mediante el diálogo. Siempre con el pueblo de Venezuela", escribió en inglés.

Concerned about news that there are some attempts against the constitutional order in #Venezuela. Oppose attempts to change legitimate governments via non-democratic means. Stand in favor of settling problems in the country through dialogue. Always w/the people of Venezuela.