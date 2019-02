Conozca los ganadores de los Oscar 2019

Green Book, mejor película, y Alfonso Cuarón, mejor director por Roma.

Este domingo se entregaron en Los Ángeles unos Oscar muy repartidos, con Green Book, Roma, Black Panther y Bohemian Rhapsody como las películas más galardonadas.

Con Roma, México ganó su primer Oscar a mejor película de habla no inglesa, en una gala en la que se habló mucho español.

Todo el equipo de "Green Book" subió al escenario para celebrar su galardón como mejor película|GETTY IMAGES

Lista de ganadores

Película : Green Book (Green Book: una amistad sin fronteras")

: Green Book (Green Book: una amistad sin fronteras") Dirección : Alfonso Cuarón, Roma

: Alfonso Cuarón, Roma Actriz protagonista : Olivia Colman, The Favourite (La favorita)

: Olivia Colman, The Favourite (La favorita) Actor protagonista: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Rami Malek, Bohemian Rhapsody Actriz de reparto : Regina King, El blues de Beale Street

: Regina King, El blues de Beale Street Actor de reparto : Mahershala Ali, Green Book

: Mahershala Ali, Green Book Película de habla no inglesa: Roma

Mahershala Ali y Peter Farrelly celebraron el triunfo de Green Book, que terminó la noche con tres premios, uno de ellos a mejor película| GETTY IMAGES

Guión original: Green Book: una amistad sin fronteras

Green Book: una amistad sin fronteras Guión adaptado: BlacKkKlansman (Infiltrado en el KKKlan)

BlacKkKlansman (Infiltrado en el KKKlan) Diseño de producción : Black Panther

: Black Panther Fotografía : Alfonso Cuarón, Roma

: Alfonso Cuarón, Roma Banda sonora: Black Panther

Black Panther Canción original: "Shallow", de A Star is Born (Ha nacido una estrella)

"Shallow", de A Star is Born (Ha nacido una estrella) Documental: Free Solo

Free Solo Edición de sonido: Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody Mezcla de sonido: Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody Edición: Bohemian Rhapsody

Rami Malek obtuvo el Oscar a la primera| GETTY IMAGES

Mejor película de animación: Spider-Man: Into the Spider-Verse ("Spider-Man: un nuevo universo")

Spider-Man: Into the Spider-Verse ("Spider-Man: un nuevo universo") Mejor corto animado : Bao

: Bao Mejor corto documental: Period. End of Sentence

Period. End of Sentence Efectos especiales: Primer hombre en la Luna

Primer hombre en la Luna Corto de acción: Skin

Skin Maquillaje y peinado : Vice (El vicepresidente: más allá del poder)

: Vice (El vicepresidente: más allá del poder) Mejor vestuario: Black Panther

Premios muy repartidos...

Había gran expectación por ver cómo la Academia resolvía el hecho de no tener presentador en la gala, y se puede decir que el experimento salió bien.

Las comediantes Maya Rudolph, Tina Fey y Amy Poehler dieron el pistoletazo de salida a la gala, tras una esperada actuación de Queen| GETTY IMAGES

La ceremonia fue dinámica y la ausencia de presentador permitió que el foco se pusiera sobre las películas y sobre los premiados.

Green Book se llevó en total tres estatuillas, así como Roma y Black Panther, mientras que Bohemian Rhapsody consiguió cuatro, entre ellas las de edición de sonido y mezcla de sonido.

Olivia Colman obtuvo el Oscar a mejor actriz por su papel en La favorita, en una de las sorpresas de la noche, a juzgar por la reacción de la propia intérprete.

La actriz británica Olivia Colman se impuso a la estadounidense Glenn Close, que una vez más se quedó a las puertas del Oscar| GETTY IMAGES

"Te admiro desde hace años", le dijo Colman a la actriz Glenn Close, que era favorita al galardón. "No quería que esto sucediera así".

Rami Malek, por su parte, confirmó los pronósticos y se hizo con la estatuilla a mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody.

... y más diversos

Después de años en los que se criticó a la Academia de Hollywood por la falta de nominados afroestadounidenses, que dio pie a la campaña #OscarsSoWhite ("Oscar tan blancos"), en esta edición hubo mucha más diversidad, no solo por los individuos que ganaron premios sino por la temática de varias de las películas oscarizadas.

Uno de los momentos destacados de la velada fue el anuncio del Oscar para Spike Lee a mejor guion adaptado por BlacKkKlansman (Infiltrado en el KKKlan).

El teatro se puso en pie y el cineasta estadounidense saltó en brazos del actor Samuel L. Jackson, que fue quien anunció el premio.

La alegría estaba justificada: han pasado tres décadas desde su legendaria Do The Right Thing y solo ahora Spike Lee tiene un Oscar en una categoría a competición (en 2016 recibió un Oscar honorífico).

Infiltrado en el KKKlan está basada en la historia real de un agente de policía afroestadounidense que se infiltró en el grupo supremacista blanco Ku Klux Klan.

Durante su discurso de agradecimiento, Lee hizo alusión al 400 aniversario de la llegada de los primeros esclavos de África a América.

A continuación hizo el comentario más político de la noche al decir: "Las elecciones presidenciales de 2020 están a la vuelta de la esquina. Movilicémonos. Estemos en el lado correcto de la historia. Hagan la elección moral entre el amor versus el odio".

Decepción en el corazón de la Roma

Ana Gabriela Rojas, corresponsal de BBC News Mundo en México

En la Ciudad de México, en la Plaza Río de Janeiro, uno de los puntos más icónicos de la Roma, el barrio que inspiró la película de Cuarón, cientos de personas se congregaron para ver la premiación.

Allí todo eran gritos, saltos de alegría, abrazos y aplausos cuando se anunciaron los Oscar que ganó por película de habla no inglesa, fotografía y dirección.

"Es uno de nuestros vecinos. Cuarón hizo esta película sobre este barrio, qué orgullo", decía emocionada una señora durante la ceremonia.

El gobierno de la Ciudad de México instaló seis pantallas gigantes en las calles para seguir la ceremonia de los Oscar| GETTY IMAGES

Pero toda la alegría se esfumó cuando Julia Roberts anunció que el Oscar a mejor película era para Green Book y no para Roma.

De repente la fiesta se volvió silencio. La gente se volteaba a ver con cara de confusión.

"Bueno, ganó 3 Oscar, no está nada mal, eso significa un gran triunfo", decía uno de los presentadores en las pantallas gigantes.

Eso no sirvió de consolación a los que se congregaron en la plaza. La gente se marchó de ahí casi de inmediato.

Roma era mucho mejor que Green Book, tenía que haber ganado. Es una historia auténtica, cada cuadro es como ver una fantástica fotografía en blanco y negro", dijo Kellie Rogers, de Nueva York, de visita en México.

A pesar de la decepción general, algunos lo entendieron: "bueno, era una buena película, pero el guion pudo estar mejor", opinó Pedro Chávez, que es vecino de la Roma y vio la premiación junto a su madre.

Sobre los sueños

Si bien hubo referencias a la inutilidad de los muros, al valor de la migración y a la defensa de los derechos sociales, no hubo críticas tan directas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como en años anteriores.

Lo que sí hubo fue múltiples referencias a los sueños, a la necesidad de perseguirlos y a la creencia de que todo es posible, si se lucha por ello.

La cantante estadounidense Lady Gaga se emocionó con su Oscar por la canción "Shallow", de "Ha nacido una estrella"| AMPAS/GETTY IMAGES

En este sentido, la cantante estadounidense Lady Gaga animó a todos los que tengan un sueño a luchar por él.

"No se trata de ganar, es cuestión de volverse a levantar después de cada caída".