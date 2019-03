El celular "ladrillo" cuya batería dura 50 días

¿Cuánto tiempo te dura la batería del celular? Con suerte, puede que logre aguantarte un día -dos como mucho- antes de conectarlo a la corriente.

Imagina ahora un celular que puedas usar durante más de un mes sin necesidad de recargar la batería (evitando la molestia de tener que viajar con el cargador a todas partes).

Esas son las características de un nuevo teléfono que la marca francesa Avenir Telecom acaba de presentar en la Mobile World Congress de Barcelonas (MWC) y que ha sido desarrollado junto al fabricante de baterías estadounidense Energizer.

El Energizer Power Max P18K Pop tiene una batería que dura hasta 50 días. Sus fabricantes aseguran que permite ver videos durante dos días enteros sin interrupción y escuchar hasta 100 horas de música sin necesidad de una recarga.

Para los más técnicos, eso significa que su batería tiene una capacidad de 18.000 mAh (las de un Nokia o un Samsung tienen en torno a 3.300 mAh).

También cuenta con 128 GB de almacenamiento y 6 GB de memoria RAM, cámaras frontales de 16 y 2 megapíxeles y la última versión del sistema operativo de Google, Android 9.

Pero este innovador dispositivo no es un smartphone fino y ligero como los que acostumbramos a ver en el mercado: por su tamaño y peso se asemejaría más bien al "zapatófono" del superagente 86. Es más ancho que los celulares de hace 20 años.

Algunos fanáticos de la tecnología lo describen como una "mole" y el "tipo corpulento" de la telefonía móvil.

Sin duda, el Power Max P18K Pop tiene una apariencia que impone. Y uno se pregunta si transportarlo puede convertirse en una tarea más aparatosa que llevar encima un cargador.

This #Energizer phone is a real thick boi. I’d like to think there is just 8 AA batteries under the case of this thing. pic.twitter.com/22sVVsmdtY