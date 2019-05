"Es un caso espectacular", la mujer que despertó tras 27 años en coma

" Es muy difícil de explicar porque hay pocos casos como este".

Así describieron los médicos el caso de Munira Abdulla, una mujer de Emiratos Árabes Unidos que despertó del coma tras 27 años.

El doctor Friedemann Müller, jefe del departamento de Rehabilitación Neurológica Temprana de la Clínica Schoen en Bad Aibling, Alemania, le dijo a la BBC que en un principio, cuando la paciente despertó del coma el año pasado, no lo creyeron.

"Claro que había cierta esperanza porque ella estaba en un estado medio de inconsciencia cuando llegó, pero nunca pensamos que podría pasar esto",aseguró.

¿Qué le sucedió a Munira Abdulla?

En 1991, Munira Abdulla iba con su hijo Omar Webiar de 4 años en un auto en la ciudad de Al Ain, en Emiratos Árabes Unidos, cuando fueron víctimas de un accidente de tránsito.

Según contó su hijo, él estaba sentado en la parte trasera del vehículo con ella, pero terminó ileso porque su madre lo protegió en sus brazos justo antes del impacto.

A car crash in 1991 left Munira Abdulla in a comatose state but her son never lost hope that she would wake up https://t.co/wD2vtr0KJU