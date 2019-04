El caso del niño que deshabilitó la tableta de su padre por 48 años

"iPad desactivado. Prueba nuevamente en 25.536.442 minutos".

Ese es el mensaje que apareció en la pantalla de la tableta electrónica de un escritor estadounidense luego de que su hijo de 3 años colocara una contraseña errónea insistentemente.

No se sabe exactamente cuántas veces el niño escribió mal la clave pero logró bloquear el dispositivo por unos 48 años y medio, hasta 2067.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW

El escritor Evan Osnos, que trabaja en la revista estadounidense The New Yorker, publicó el pasado 6 de abril una foto en Twitter con el mensaje del iPad pidiendo ayuda.

Update on toddler-iPad-lock-out: Got it into DFU mode (don’t hold down the sleep/power button too long or you end up in recovery). Now restoring. Thanks to those who shared advice!