El caso del hombre que tosió un coágulo de sangre “intacto” de su bronquio

La enfermedad o la muerte de un paciente son siempre una noticia triste, pero, al mismo tiempo, muchas veces se convierten en una oportunidad para apreciar la complejidad del cuerpo humano.

Esto fue lo que ocurrió hace unos días en el centro médico de la Universidad de California en San Francisco, donde la delicada condición de salud de hombre de 36 años de edad dejó una imagen que tiene asombrados a los médicos.

El paciente ingresó a la unidad de cuidados intensivos con una "exacerbación aguda de insuficiencia cardíaca crónica", según escriben los doctores Gavitt A. Woodard y Georg M. Wieselthaler, los médicos que atendieron al hombre, en el New England Journal of Medicine.

A 36-year-old man was admitted to the ICU with an acute exacerbation of chronic #heartfailure. After a ventricular assist device was placed & anticoagulation therapy initiated, hemoptysis developed, and he expectorated a cast of the right bronchial tree. https://t.co/QfqeqwWzXt pic.twitter.com/nXW201rjCT