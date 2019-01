La advertencia de EE UU a Maduro si incurre en violencia contra Guaidó

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió a Venezuela este domingo que Estados Unidos adoptará una "respuesta significativa" contra ese país si percibe "violencia e intimidación" contra la oposición venezolana o el personal diplomático estadounidense en Caracas.

"Cualquier violencia e intimidación contra el personal diplomático de Estados Unidos, el líder democrático de Venezuela, Juan Guiadó, o la propia Asamblea Nacional representarían un grave asalto al estado de derecho y recibirán una respuesta significativa", escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2