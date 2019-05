Actriz Alyssa Milano convocó polémica huelga en contra de ley antiaborto

La actriz y activista del movimiento #MeToo Alyssa Milano instó a las mujeres a participar en una "huelga de sexo" para protestar contra una nueva ley antiaborto en el estado de Georgia, en Estados Unidos.

La ley, conocida como "la ley del latido del corazón", se aprobó esta semana y convirtió a Georgia en el quinto estado en prohibir el aborto seis semanas después del último periodo menstrual. Es decir, prohíbe el aborto si puede detectarse el latido del corazón del feto.

También va más allá que otras leyes al criminalizar a los médicos y otras personas que ayuden a inducir un aborto.

"Hasta que las mujeres tengamos control legal sobre nuestros cuerpos no podemos arriesgarnos a un embarazo", comentó Milano en un tuit.

Su propuesta de llevar a cabo una "huelga de sexo" causó reacciones encontradas y dio lugar a un debate en las redes sociales que convirtió en tendencia el hashtag #SexStrike (#HuelgaDeSexo) en Estados Unidos.

La ley anti aborto, que firmó el gobernador Brian Kemp el 7 de mayo, debe entrar en vigor el 1 de enero.

Our reproductive rights are being erased.



Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg