Barack Obama expresó sus condolencias por el fallecimiento de John McCain

Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, expresó sus condolencias a la familia de Jhon MacCain luego del fallecimiento del ex senador republicano por cáncer cerebral este sábado.

“Pocos de nosotros hemos sido probados de la forma en que alguna vez fue o se requirió a Jhon para mostrar el tipo de valentía con que murió. Pero todos nosotros podemos aspirar al coraje para poner el bien mayor por encima del nuestro. El nos mostró lo que significa. Y por eso, todos estamos en deuda con él. Michelle y yo enviamos nuestras más sinceras condolencias a Cindy y a su familia”, escribió Obama en un comunicado compartido en su Twitter.

El ex presidente estadounidense indicó que compitió en contra de McCain en el nivel más alto de la política y que a pesar de eso compartieron algunas ideas.

“Compartimos, a pesar de todas nuestras diferencias, una fidelidad a algo más elevado: los ideales por los cuales generaciones de estadounidenses e inmigrantes han luchado, marchado y sacrificado. Vimos nuestras batallas políticas, incluso, como un privilegio, avanzar alrededor del mundo. Consideramos este país como un lugar donde todo es posible”, indicó Obama.

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5