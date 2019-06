Windi Graterol pasó un susto, pero ganó Boca Juniors

El club Boca Juniors hizo valer su localía y le ganó 71-58 a San Lorenzo de Almagro, nivelando la serie 2-2 (al mejor de 5) en los cuartos de final del playoff de la Liga Nacional de Básquet de Argentina, juego en el que el venezolano Windi Graterol participó poco debido a un golpe que sufrió en el primer cuarto.

Como ha sido la norma desde que llegó al baloncesto gaucho, el pivot venezolano fue de la partida inicial y disputó el salto entre dos. Estaban frente a frente las dos mejores defensas de la Liga, lo cual vaticinaba mucho contacto.

A los pocos minutos, Máximo Fjellerup, de San Lorenzo, tropezó con Windi al tratar de “sacarse” la marca, golpeó la rodilla derecha de manera fortuita y lo envió al suelo del tabloncillo del polideportivo “Luis Conde” de La Boca. Graterol tardó un par de minutos en poder pararse y abandonó la cancha ayudado por sus compañeros. Afortunadamente para él, su club y el baloncesto venezolano, no fue nada grave y pudo volver.

“Fue un pequeño golpe en la rodilla, lo cual me hizo salir del juego en ese momento. Los doctores me revisaron y no tenía nada grave, gracias a Dios. Pude regresar a la cancha, aunque después no vi mucha en acción. Estoy muy contento por el equipo y esta victoria”, fueron las primeras palabras de Windi luego del juego.

La victoria del equipo local le permite soñar con el pase a semifinales, aunque queda aún la visita para el juego decisivo en el polideportivo “Roberto Pando”, la cancha del actual campeón de la Liga argentina y de las Américas. Boca es el único equipo que en esta campaña le ha ganado 2 juegos a San Lorenzo (42 ganados y 9 perdidos, entre Liga y torneos FIBA).

Windi recuerda la victoria del juego anterior (99-94) en una remontada de 11 puntos en el último cuarto por parte de su equipo, donde él ayudó a frenar la ofensiva visitante. “La defensa colectiva fue clave en ese juego, como ha sido durante el playoff. Las rotaciones estuvieron excelentes. El éxito siempre es el trabajo en equipo”.

El pívot vinotinto asegura que todo está bien y podrán contar con él para el salto inicial del juego del jueves. “Para ese partido ya debo estar al 100%. Y si no, igual voy a salir a la cancha porque es un partido importante y debo dar mi aporte al equipo”.