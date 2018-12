Venezuela derrotó a Islas Vírgenes y ratificó su pase al Mundial

La selección veezolana de baloncesto celebró su pase al mundial de China 2019 con victoria (76-77) sobre Islas Vírgenes en Saint Thomas.

La "Vinotinto de las alturas" remontó el partido de este lunes y Pedro Chourio lo liquidó con una canasta, a solo 5 segundos de que sonara la chicharra del último cuarto.

Los jugadores más destacados por Venezuela fueron Gregory Echenique (14 puntos, 15 rebotes); Jhornan Zamora (16 puntos, 2 rebotes) y Gregory Vargas (13 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias).

Venezuela aseguró matemáticamente su clasificación al mundial de baloncesto este domingo, luego de que Estados Unidos derrotara (78-70) a Uruguay.

De esta forma, el combinado dirigido por el argentino Fernando Duró consolidó su liderato en el Grupo F, con nueve victorias y una sola derrota.

