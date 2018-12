Venezuela clasificó matemáticamente al mundial de baloncesto

Con el triunfo (78-70) de Estados Unidos sobre Uruguay, la selección venezolana de baloncesto clasificó de manera oficial al Campeonato Mundial de China 2019.

La "Vinotinto de las alturas" disputará su cuarto certamen mundial, luego de participar en las ediciones de 1990, 2002 y 2006.

El combinado dirigido por Fernando Duró encarriló la clasificación luego de vencer (84-76) a su similar de Canadá en el gimnasio José Joaquín Papa Carrillo del Parque Miranda.

El capitán José Vargas lideró la ofensiva venezolana, con 15 puntos y dos asistencias. Gregory Echenque también fue una de las grandes figuras, al concretar un doble-doble de 10 puntos y 12 rebotes.

El combinado criollo dejó su récord en ocho victorias y una derrota que la mantiene en el liderato del Grupo F, antes de medirse este lunes con Islas Vírgenes en Santo Tomás.

���� It is now official! Venezuela will be at the FIBA Basketball World Cup 2019! #FIBAWC pic.twitter.com/y6eU2lyvR8