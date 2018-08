Trotamundos y Guaros reanudan la final esta noche

Hoy, a las 7:00 pm, está pautada la reanudación de la final de la Liga Venezolana de baloncesto, con el sexto juego entre Trotamundos de Carabobo y Guaros de Lara en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, donde el Expreso Azul, (3-2) tratará de ponerle punto final al evento y los crepusculares buscarán el séptimo y decisivo encuentro.

En los cinco intensos juegos disputados, los equipos demostraron que poseen calidad como para alcanzar el trofeo y que su dominio durante la temporada no fue por casualidad.

Trotamundos de Carabobo, ganador de dos de los tres juegos en el Forum Plaza de Valencia, se trasladará a la ciudad de Barquisimeto con la ventaja de la serie y con miras a finiquitar hoy para conseguir el tan anhelado título del baloncesto venezolano que no alcanza desde 2006.

Jorge Arrieta, director técnico de Trotamundos, considera que su equipo está listo para afrontar el sexto capítulo y conseguir el campeonato por novena ocasión.

“Guaros gozará con la ventaja de estar en casa y es un equipo al que no se le puede dar ninguna ventaja, así que espero que podamos conseguir el título hoy para no tener necesidad de jugar un séptimo encuentro, en el que puede suceder cualquier cosa”, expresó Arrieta.

Con relación a las estrategias a seguir en el que podría ser el último encuentro de la temporada, el dirigente afirmó que se basará en una rotación un poco más amplia y con más presión sobre sus oponentes.

No todo está decidido debido a que Guaros de Lara es un equipo batallador que se crece en situaciones difíciles y cuenta con una plantilla que durante la temporada supo combinarse para llegar a la final y busca revalidar el título.

La mesa está servida para la confrontación de los conjuntos más destacados de la ronda eliminatoria, que luchan para definir al monarca de la campaña 2018 de la Liga Profesional de Baloncesto.

Gregory Vargas apeló. Con relación a los lamentables hechos de violencia ocurridos en el tercer choque de la final en el Forum Plaza Arena de la ciudad de Valencia y en el que el Gregory Vargas fue suspendido por la Comisión Técnica por seis encuentros, la directiva de Guaros de Lara publicó un comunicado en el que apoya a su jugador.

El mirandino afirmó en una entrevista a Directv Sports, que se encuentra afligido por no poder estar más en la cancha ayudando al equipo.

“Tengo 12 años jugando la liga, 6 en la Selección, dejando en alto al país y de verdad me siento muy decepcionado y triste por la sanción que me ha puesto la LPB. Se están basando en video que se hizo viral en las redes, porque por lo que me sancionan, en los estatutos dice ‘jugador que sube a las gradas a agredir al fanático’ y yo nunca subí, ellos bajaron a la zona VIP”, comentó el jugador.