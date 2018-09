Stephen Curry hizo el lanzamiento inicial en un juego de beisbol

Stephen Curry, jugador de Golden State Warriors, esta en una gira con la marca que lo está patrocinando y fue capturado en un campo de béisbol haciendo el primer lanzamiento del encuentro desde el montículo, en el encuentro entre Yomiuri Giants y Yakult Swallows de la Liga de Nipon.

Curry es uno de los mejores jugadores de la NBA y ver al campeón de las últimas dos campañas lanzando una pelota de béisbol no es lo más habitual. Aunque lo hizo muy bien para ser un jugador de baloncesto.

Por otro lado, el jugador de los Warriors estuvo en China donde enfrentó a un robot que lanzaba pelotas de baloncesto desde la zona de tres puntos, la especialidad de Curry, y que terminaría derrotando “Cheff Curry” 22 puntos por 16.

Con información de 12up

