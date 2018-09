Shaquille O'Neal: Hoy podría anotar 50 puntos por partido

El ex basquetbolista Shaqueille O'Neal, ganador de cuatro campeonatos de la NBA, comentó en una entrevista realizada por Express Sport que en esta época, en la que no se juega tan de forma física, podría anotar 50 puntos por partido: “Si jugase hoy en día, podría anotar 50 puntos por partido sin los tiros libres”.

El pívot, que jugó con Lakers de Los Ángeles y Miami Heat se le conoce por decir lo que piensa y en esta ocasión lo demostró al hablar sobre los jugadores actuales “Metería 50 porque los jugadores de hoy en día no juegan físico. Ellos sólo saben gimotear y llorar; castigaría a todos”.

Ademas, el ex jugador de la NBA afirmó si jugara en esta época no saldría a tirar triples. "No es lo que un tipo grande se supone que deba hacer. Todos estos jugadores hablan sobre lanzamientos en suspensión, van a tener que defenderme. Y no me van a poder defender con tres o cuatro faltas. Solo tengo que castigarlos. No he perdido contra muchos tipos que tiren desde fuera de mi cara, pero he ganado a todo el mundo jugando por abajo”, agregó.

O'Neal fue uno de los mejores jugadores de baloncesto en la época de los 90 y principios del 2000, puesto que ingresaba a la zona pintada y anotaba con facilidad.

Con información de Marca