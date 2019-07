Ricky Rubio llevará a niños con cáncer a ver partidos de la NBA

Gracias al “Proyecto Luca”, Erik, Ona y Kyle, tres niños con cáncer atendidos en el Hospital Vall D'Hebron, podrán contar con el apoyo emocional de Luca cada día y estarán en contacto por vía telefónica con Ricky Rubio antes de su viaje a EEUU para ver un partido de los Phoenix Suns esta temporada 2019-2020.

El base español Ricky Rubio ha presentado este viernes en el Hospital Vall d'Hebron el nuevo proyecto de su fundación (The Ricky Rubio Foundation), que tiene como objetivo ayudar a niños enfermos de cáncer y permitirles vivir la experiencia de ver un partido de la NBA en persona.

En el acto, Rubio ha explicado que el "Proyecto Luca", en el que también colabora el Departamento de Salud de la Generalitat, nace del caso concreto de Luca de la Vega, un niño de 12 años que enfermó cuando jugaba al baloncesto en un equipo que entrenaba un antiguo entrenador suyo.

La historia de Ricky y Luca ha inspirado al directo Alex Torres, que ha dirigido un corto titulado “Stronger Together” (Juntos, más fuertes, en castellano), en el que se explica la estrecha relación que el jugador ha mantenido con el niño en los últimos dos años.

Con este proyecto, Rubio pretende ayudar a otros niños con cáncer, tal y como hizo con Luca, a través del baloncesto y “la motivación” de que puedan ir a EEUU a ver un partido de la NBA en directo.

Lo positivo de esta iniciativa, ha valorado Rubio, es que “el objetivo final se va modificando”, ya que los niños realizan el viaje una vez entrada una fase más avanzada de recuperación.

“El cáncer es una carrera muy complicada y es necesario tener objetivos positivos e ilusión”, ha declarado.

Junto al viaje, Rubio quiere que Luca realice las funciones de “mentor” con los nuevos niños que se beneficien de este proyecto, ya que “si no has vivido un cáncer no puedes saber realmente lo que es”.

Luca ha mostrado su agradecimiento a Ricky Rubio y su emoción por formar parte de este proyecto, con el que pretende que otros niños cambien, como él, la palabra “enfermedad” por “oportunidad”.

El padre de Luca, Edu, ha asegurado que la enfermedad de su hijo habría sido mucho más difícil sin la ayuda de Rubio: “ahora nos toca devolver todo lo que nos ha dado”, ha añadido.

Gracias al “Proyecto Luca”, Erik, Ona y Kyle, tres niños con cáncer atendidos en el Hospital Vall D'Hebron, podrán contar con el apoyo emocional de Luca cada día y estarán en contacto por vía telefónica con Ricky Rubio antes de su viaje a EEUU para ver un partido de los Phoenix Suns esta temporada 2019-2020.

Rubio ha expresado su deseo de que el proyecto tenga "mucha continuidad", con la posibilidad de ayudar a decenas de niños al año, y ha recordado el papel importante que tendrán las personas que pasen por él, ya que serán ellas las encargadas de impulsarlo y hacer de mentores.

“Entre todos podemos hacer un mundo mejor, los pequeños detalles pueden llegar a ser muy importantes”, ha declarado.

La presentación del proyecto ha contado también con la presencia del jefe de Psiquiatría de Vall d'Hebron, el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, que ha mostrado su apoyo a la iniciativa.

“Saber que alguien te quiere ayudar es un gran estímulo para afrontar una patología, y estrellas del deporte como Ricky Rubio son grandes catalizadores de motivación”, ha explicado.

Por su parte, el jefe del Servicio de Oncohematología Pediátrica de Vall d'Hebron, el doctor Lucas Moreno, ha destacado lo importante que es la ayuda de deportistas de élite durante el tratamiento, no sólo para los pacientes, sino para las familias, a las cuáles considera “muy importantes en la lucha contra la patología”.