El número 20 de Ginóbili estará en el recuerdo

Esta noche no será una más para Manu Ginóbili y el deporte argentino. Luego del duelo entre San Antonio Spurs y los Cleveland Cavaliers en el AT&T Center se vivirá una jornada histórica. El conjunto texano le rendirá homenaje al bahiense, uno de los basquetbolistas más representativos de la franquicia. Retirarán su mítica camiseta número 20, la misma que lució durante 16 temporadas.

“Muy posiblemente llore. Es algo rarísimo, me siento incomodísimo de tener que vivir ese día y tengo que aprender a dejarme llevar por esa situación y tratar de disfrutarlo”, confesó el argentino en diálogo con el sitio oficial de la NBA.

Será el noveno en los Spurs en lograr esta distinción -el último fue Tim Duncan-. Se sumará también al selecto grupo de las casi 200 camisetas retiradas en las 30 franquicias de la liga más poderosa del planeta.

“Sé que es más para el resto que para mí, yo no creo que la vaya a pasar bien por los nervios y la vergüenza. Es un enorme honor, pero ya me sudan las manos cuando pienso en qué decir”, expresó el ex Reggio Calabria y Kinder Bologna, de Italia, quien se desligó de la organización y dejó todo a cargo de la NBA.

Todos los fanáticos que asistirán al encuentro recibirán una gorra y un cartel para conmemorar a Manu, y tendrán la oportunidad de tomarse fotos con una réplica de la camiseta número 20 retirada, así como también con fotos de sus 16 años de carrera en San Antonio. También habrá una exhibición en 3D y estarán los trofeos de los cuatro campeonatos de la NBA que logró a lo largo de su carrera (2003, 2005, 2007 y 2014).