Néstor Colmenares espera el apoyo del público en el Parque Miranda

Con miras a los enfrentamientos que sostendrá Venezuela contra las selecciones de Islas Vírgenes y República Dominicana el jueves 13 y domingo 16 de septiembre en Parque Miranda y Valencia, los dirigidos por Fernando Duró contarán con la presencia de Néstor Colmenares y Windi Graterol.

A pocos días del primer duelo de la doble jornada FIBA, el equipo nacional se prepara en cada uno de los aspectos para los importantes partidos de la ventana clasificatoria rumbo al Mundial de China 2019.

El ala-pívot Néstor Colmenares comentó que el conjunto se encuentra afinando todos los detalles, especialmente los jugadores que no han pisado el tabloncillo frecuentemente.

“Hace unos 20 días que culminó la Liga Profesional de Baloncesto, algunos estábamos disputando la final mientras que otros no han visto acción en unos cinco o seis meses; en ese sentido ha costado un poco ya que no tenemos ritmo de juego. Otros se han mantenido entrenando por su cuenta pero no es lo mismo”, detalló el ala-pívot.

“Hasta los momentos estamos bien, este fue apenas el sexto entrenamiento; aun nos faltan dos días para afrontar el primer juego”, continuó Colmenares.

El caraqueño enfatizó que el conjunto debe trabajar aún más fuerte tomando en cuenta el corto periodo de tiempo que dura la LPB, en la cual la mayoría de los integrantes de la selección nacional hacen vida.

“Nuestra liga no es como otras que tienen unos 10 u 11 meses trabajando. Nosotros tenemos que mantenernos bien enfocados y corregir los detalles”, apuntó.

Graterol enfocado. Por su parte, Windi Graterol, afirmó que su prioridad es encarase en la defensa.

Tras su reincorporación al combinado tricolor luego de no participar en el último compromiso frente a la selección de Brasil, Graterol expresó sentirse animado de regresar al conjunto venezolano.

“Me siento muy contento de estar en el equipo, más aún por mi ausencia en el último juego debido a que me encontraba inactivo en ese momento por no disputar la Liga Profesional de Baloncesto. Gracias a Dios estoy de vuelta”, comentó.