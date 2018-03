Steve Nash, Jason Kidd, Maurice Cheeks y Grant Hill fueron designados al Salón de la Fama de la NBA como la clase del 2018. Aunque oficialmente no se sabrá hasta este fin de semana durante la celebración de la Final Four, en San Antonio (Texas), varias fuentes periodísticas informaron de la elección de los tres ex jugadores.

El estadounidense Kidd y el canadiense Nash ocupan el segundo y tercer lugar de asistencias, respectivamente, en la lista de todos los tiempos al concluir sus respectivas carreras profesionales.

Nash se convirtió en uno de los 12 jugadores que ganó dos premios de Jugador Más Valioso y llegó ocho veces al Partido de las Estrellas. El ex base fue elegido tres veces para formar parte del primer equipo de la NBA durante los 18 años que estuvo en la competición con los Suns de Phoenix, Mavericks y Los Angeles Lakers, última franquicia a la que perteneció y en la que no pudo rendir al máximo debido a los problemas de espalda que sufrió.

La figura de Nash, con estilo de juego espectacular y lleno de creatividad, hizo posible que el deporte del baloncesto adquiriese un desarrollo y popularidad especial en Canadá. También destacó como jugador universitario con Santa Clara al conseguir dos veces ser Jugador del Año en la WCC durante las temporadas de 1995-96.

La figura de Kidd dentro de la NBA comenzó a brillar desde su primera temporada, 1994-95, cuando recibió el premio de Novato del Año, y luego estuvo 19 años como profesional en los que cinco veces fue elegido al primer equipo de la NBA y en cuatro logró formar parte del Mejor Quinteto Defensivo.

Kidd, además, ocupa el tercer lugar en la historia de la NBA con 107 triples-dobles, fue elegido 10 veces al Partido de las Estrellas y se proclamó campeón de la NBA con los Mavericks de Dallas. Pero su gran logró deportivo fue el darle a los Mavericks el primer título y único que poseen de campeones de la NBA cuando se impusieron en las Finales del 2011 a los Heat de Miami en una remontada histórica.

Kidd también acabó su carrera profesional como segundo en la lista de todos los tiempos de robos al llegar a los 2.684. Al igual que Nash, consiguió el premio de Jugador del Año Pac-10 en la temporada de 1994 cuando estuvo con la universidad de California. El nuevo miembro del Salón de la Fama ganó la medalla de oro con el equipo nacional de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y en los Olímpicos de Pekin en el 2008.

Hill, por su parte, fue dos veces campeón nacional y dos veces All-American con los Blue Devils de Duke, pero las lesiones le impidieron alcanzar el mismo nivel como profesional durante las 19 temporadas que estuvo en la NBA después de jugar con los Pistons de Detroit, Orlando Magic, Suns de Phoenix y Los Angeles Clippers.

Formó siete veces parte de los equipos del Partido de las Estrellas e hizo el primero del All-NBA en la temporada de 1996-97. También se espera que Maurice Cheeks vaya a ser elegido junto con Nash, Kidd y Hill después de haber sido titular con el equipo de los Sixers de Filadelfia que ganó el título de la NBA en la temporada de 1983 teniendo de compañeros al pívot Moses Malone y al alero Julius Erving.

Cheeks fue cuatro veces elegido al Partido de las Estrellas y al Equipo Defensivo, lo que le permitió acabar su carrera como el líder de todos los tiempos en robos con promedio de más de dos por partido.