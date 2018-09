Marcus Smart se despidió de su fallecida madre a través de una carta

Marcus Smart, jugador de Boston Celtics, ha pasado por una semana dificil luego de la muerte de su madre, Camellia, tras una ardua lucha contra el cancer.

El jugador de baloncesto publicó una emotiva carta de despedida, en la que expresó todo su amor y agradecimiento por Camellia, "la mujer más fuerte del mundo".

Smart ya había sufrido una pérdida por la misma enfermedad, la de su hermano Todd, quien falleció cuando el basquetbolista tenía nueve años de edad.

En la temporada pasada, cuando su equipo estaba en los playoffs, Smart tuvo que estar en ambas batallas: una ante Cleveland Cavaliers y otra con el cáncer de su madre.

Así fue como el alero de Celtics se despidió de su madre:

“Mamá, madre, reina, esposa, hermana, tía, hija... Todas esas palabras describen tu relación con otras personas, pero no quién eras. Fuiste mi mamá: mi ejemplo a seguir, mi pegamento, mi mayor fan y a la vez mi mayor crítica. Pusiste todo y a todos por delante de ti. Te hice una promesa cuando tenía nueve años, te dije que lo conseguiría y que papá y tú podrían descansar, aunque no sabía que ese descanso sería en el paraíso. Las palabras no pueden explicar todo lo que los amo y lo que los echo de menos. Siempre me enseñaste a mantener la cabeza alta y ha permanecer fuerte. Y lo oigo de ustedes mientras estoy escribiendo esto, y eso me hace llorar por dentro. Es como si me estuviera asfixiando y la persona que siempre me ayuda a superar esa situación me abandonara, pero sé que estás en un sitio mejor ahora: no más preocupaciones, no más dolores, no más tristeza. Odio tener que dejarte marchar, pero agradezco a Dios poder haber tenido la oportunidad de llamarte. No puedo expresar con palabras ni hay tiempo suficiente en este mundo para decir lo que mucho que te quiero y lo que te voy a echar de menos, así que... Hasta que nos veamos de nuevo... Descansa en paz. A la mujer más fuerte del mundo, Camellia”.

